GGD Zuid-Holland Zuid gaat dagelijks overgebleven vaccins weggeven

Wachtruimte vaccinatielocatie in Dordrecht | Foto: Floortje van Gameren

De GGD in Zuid-Holland Zuid gaat overgebleven vaccins per dag aanbieden aan mensen die nog geprikt moeten worden. Dat gebeurt elke dag, vanaf een kwartier voor de sluiting van de locaties in Groot-Ammers, Oud-Beijerland, Dordrecht en Gorinchem.