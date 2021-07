19-jarige twee uur lang gegijzeld onder bedreiging van vuurwapen bij Kralingse Plas

Een 19-jarige Rotterdammer is dinsdagavond laat slachtoffer geworden van een straatroof en gijzeling. Hij liep rond 22:00 uur met zijn fiets aan de hand via de Plaszoom langs de Kralingse Plas naar huis, toen twee mannen hem aanspraken. Ze vroegen in eerste instantie hoe laat het was, maar direct daarna moest hij onder bedreiging van een vuurwapen zijn bankpas en pincode afgeven.