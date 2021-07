Vrachtwagen schept auto op vluchtstrook bij Maasvlakte, twee gewonden

Vrachtwagen belandt in de berm | Foto: Media TV

De politie laat weten dat de vrachtwagen ook gedeeltelijk over de vluchtstrook reed. Hierdoor werd de auto geraakt. De vrachtwagen vloog vervolgens zelf ook over de vangrail. De wagen belandde op z'n kant in de berm.

De twee inzittenden van de auto zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar wel aanspreekbaar.