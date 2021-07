Hond blijft moederziel alleen op straat liggen na doodschieten baasje: 'Het was hartverscheurend'

Het was een dramatisch beeld: de hond die eenzaam achterblijft nadat zijn baas is neergeschoten, afgelopen weekeinde in Capelle aan den IJssel. Wie is deze hond? En wat is er met hem gebeurd na de moordaanslag op zijn eigenaar?

Esco heet de dik behaarde hond. Het is een chowchow, een hondenras dat bekend staat om zijn blauwe tong en gericht zijn op het baasje. Vrijdagavond rond 23:20 uur loopt de reu met zijn baas een blokje om. Dan plots klinken er schoten op het Valeriusrondeel.

De baas van Esco, de 37-jarige dj Wisam, raakt zwaargewond en overlijdt later in het ziekenhuis.

Het duurt even voordat iemand zich om de hond bekommert. Iris van Zeijl, coördinator van dierenambulance Zuid-Holland Zuid: “We kregen een nachtmelding van de politie. Dat gebeurt niet snel. Want als de politie tot de volgende dag kan wachten, doen ze dat."

Hartverscheurend

“Wij werken in de nacht altijd met twee medewerkers. Deze keer waren dat twee vrouwen. Zij gingen er direct op af. Toen ze aankwamen op de plek, had de politie zich al over de hond ontfermd."

"De twee dames namen de chowchow over en probeerden hem weg te trekken. Maar Esco wilde alleen maar terug naar de plek waar zijn baas lag. Hij trok heel hard aan de riem. Hartverscheurend was het."

"Ze hebben geprobeerd om de chip in de hond te vinden om erachter te komen wie zijn eigenaar was. Maar dat lukte niet, omdat de chip niet goed was geregistreerd. Dus is Esco ‘s nachts afgezet bij het dierenasiel. De partner van het slachtoffer heeft hem de volgende dag opgehaald."

Heftige situatie

“De situatie was heel heftig. Mijn collega's zijn nog steeds ontdaan. Het zijn mensen die wel wat gewend zijn. Ze werken alleen 's nachts en dan zijn de meldingen altijd heftiger, maar dit doet ze veel. Het is ook indrukwekkend om een zwaargewond persoon te zien liggen in combinatie met die arme hond."

"Esco reageerde ook anders dan we van honden gewend zijn. Zo'n chowchow heeft een sterk karakter en is erg op zijn baas gericht. Dat hij zo gehecht was aan het slachtoffer, maakte veel indruk. Zelf is hij ongedeerd gebleven."

Heftige meldingen niet ongewoon

De ambulancemedewerkers zijn geraakt door de heftige situatie, maar het op pad gaan 's nachts naar een mogelijk heftige situatie hoort ook bij het werk, legt Van Zeijl uit. "Voor hun is het bijna normaal."

Ze maken dan ook vaker mee dat dieren tegenstribbelen en heftig reageren, net zoals Esco. "Als een baasje overlijdt, met spoed wordt opgenomen in het ziekenhuis of wordt opgepakt, vertonen dieren bijvoorbeeld veel stress", legt van Zeijl uit. "In dat geval helpt een hondengeleider de dierenambulance, dat is iemand van de politie die veel ervaring heeft met agressieve honden en ze begrijpt."