Feyenoord wil langer door met Bijlow: ‘Blij dat de club vertrouwen uitspreekt in mij’

Een eerste gesprek tussen Bijlows zaakwaarnemer en de club leidde nog niet tot een akkoord. “De club is er mee bezig, verder wil ik er niets over zeggen,” reageert Bijlow kort op het nieuws. ”Ik ben blij dat de club vertrouwen uitspreekt in mij, de rest is aan de zaakwaarnemer.”

Over de verdere toekomst doet Bijlow ook nog geen uitspraken, al zal hij niet eeuwig in Nederland blijven spelen. Een andere club dan Feyenoord is voor hem wel uitgesloten. “Ik wil altijd het hoogst haalbare halen. Daarbij zie ik in Nederland geen andere club dan Feyenoord, maar als voetballer wil ik wel het hoogst haalbare halen.”

Donderdagavond speelt Bijlow met Feyenoord tegen FC Drita. Een tegenstander die hem in Kosovo bij de heenwedstrijd (0-0) niets te doen gaf. “Toch moet je elke wedstrijd goed focussen op de ballen die je krijgt. Dat is vorige week goed gelukt en dat moet ik morgen weer doen. We kennen het belang. Voor Feyenoord als club zijnde is het goed om in de Conference League te spelen. Natuurlijk wil je Champions League of Europa League spelen, maar dat is niet gelukt. Nu moeten we goed presteren in dit toernooi en dat begint donderdag.”