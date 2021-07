Arne Slot over return Feyenoord – Drita: ‘Niet ingewikkeld om beter te zijn dan vorige week’

Arne Slot heeft er – net als heel Rotterdam – veel vertrouwen in dat Feyenoord in de return tegen FC Drita zal doorgaan naar de derde voorronde van de Conference League. Ondanks dat Feyenoord geen goede wedstrijd speelde in Kosovo, met de 0-0 in Pristina.

“Dat gevoel hebben wij zelf ook, wij houden er geen rekening mee dat het na morgen afgelopen is,” vertelt Slot op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip. “Natuurlijk was het geen goede wedstrijd in Kosovo, maar we hebben in de voorbereiding ook goede dingen laten zien. Dat geeft het vertrouwen dat wij door gaan.”

Feyenoord was dus niet goed in Kosovo en dat erkent de trainer ook. Hij zegt een dag voor de return wát er precies beter moet. “We zullen veel beter moeten spelen als dat we daar gedaan hebben. Dat zal niet ingewikkeld zijn, om aan de bal beter te zijn. Ook al kregen we vier goede kansen, dat is niet voldoende. Dat is duidelijk. De bal zal sneller rond moeten gaan en van kant naar kant wisselen. De samenwerking aan de rechterkant zal ook veel beter moeten dan vorige week, om onze spitsen en nummer tien vaker in stelling te brengen.”

Vertrek Diemers lijkt aanstaande

Middenvelder Mark Diemers lijkt op weg naar de uitgang bij Feyenoord. Eerder gaf de speler zelf al aan op zoek te willen naar een nieuwe club als hij tijdens de voorbereiding geen basisplaats zou veroveren. En dat is nu het geval. Ook Slot is er open over.

“Ik ben van begin af aan redelijk eerlijk naar hem geweest. Dat hij in eerste instantie niet in de plannen voor komt voor de eerste 11. Op zijn plek hebben wij met Til, Toornstra en Antonucci drie spelers die er meteen staan, plus twee jonge jongens met Hartjes en Milambo. ’S Avonds stond er al wat in de media en dat was geen onzin. Voor Teixeira geldt hetzelfde, al was hij ook geblesseerd en kan hij zich niet laten zien nog. Voor hem geldt wel ook dat hij veel concurrentie heeft.”

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Drita begint donderdag om 20:00 uur en is live te volgen via een extra uitzending van Radio Rijnmond Sport.