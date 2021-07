Eigenaar van loslopende zeldzame woestijnlynx opgepakt; man had ook twee servals en een brilkaaiman in huis

De Rotterdamse wijkagent Jack en een collega kregen op 14 juli een bijzondere melding: er liep een enorme kat rond in het Barendrechtse Kooiwalbos. Het bleek te gaan om een caracal, een grote kattensoort die iets wegheeft van een lynx. Het dier is meegenomen door de dierenambulance en ondergebracht in een geschikt en veilig onderkomen. De exacte locatie daarvan is geheim.

De caracal komt in Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië voor. Het dier kan tussen de 60 cm en ruim een meter lang worden. Het gewicht varieert tussen de 6 en 22 kilogram. De stichting AAP liet eerder deze maand in een reactie weten het zorgelijk te vinden dat dit dier in een bos in Nederland is aangetroffen. "De caracal is beschermd en verboden om te houden zonder een ontheffing."

De Barendrechtse Eva-Rosa Kost zag het dier woensdag rond 17:00 uur. "Ik dacht eerst dat het een vos was. Toen ik dichterbij kwam, bleek het om een katachtige te gaan. Het dier leek heel tam. Althans, het vluchtte niet direct. Pas na enige tijd ging het dier richting het bos."

De politie, dierenbescherming en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) startte een onderzoek nadat het dier was gevangen en dat leidde uiteindelijk naar de verdachte uit Rotterdam. Hij is dinsdag in zijn woning aangehouden. De man bleek ook nog twee servals te hebben, maar deze waren legaal in zijn bezit en mag hij dus houden. Dat gold niet voor een brilkaaiman die ook in het huis werd aangetroffen. De krokodilachtige is daarom in beslag genomen en op een veilige plek ondergebracht.

De man is na verhoor vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Daarnaast heeft de dierenbescherming een bestuursrechtelijke maatregel opgelegd voor de huisvesting van de servals. De politie en de dierenbescherming controleren hierop.