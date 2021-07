Snollebollekes op het orgel in het mini-museum van de familie Keijzer

In de woning van de familie Keijzer is Leo druk bezig met het repareren een van de vele accordeons. Leo is ook een bekende in de accordeonwereld; hij is namelijk een van de weinige echte reparateurs in Nederland die het nog volgens de oude leer doet.

In totaal heeft hij 150 accordeons. "En het wordt alleen maar erger", zegt Leo. Toch is er maar een ding dat hem het meest dierbaar is: "Dat is in principe mijn vrouw. Zij wordt ook elke keer meer waard, want die wordt ook ouder." Liane houdt hij dus 'in de collectie', zoals hij het zelf zegt. "Ik hoop zij ook over mij zo denkt, maar dat is niet helemaal zeker", lacht de verzamelaar.

Bijzondere buikorgel

Mevrouw Keijzer heeft zo haar eigen verzamelingen, waaronder oude spullen en orgels. Een van de orgels die ze heeft is uniek in Nederland; het is een draaiorgel voor op je buik. "Ik ben een van de weinigen die hem ook echt op de buik draagt", vertelt Liane. "Je kunt ermee naar buiten, naar binnen en er bijvoorbeeld mee op markten staan."

Behalve het verzamelen van deze bijzondere voorwerpen treedt de familie Keijzer ook op tijdens feestjes, partijen en 'feestjes der herkenning'. Hun missie: andere mensen gelukkig maken met muziek. "Daar krijg ik energie van", legt Liane uit. "En dan ga ik vanzelf stralen."

Mensen die geïnteresseerd zijn in het mini-museum van de familie Keijzer kunnen op afspraak een bezoek brengen aan het stel om alle pareltjes te bewonderen.