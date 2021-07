Geplaagd containerschip Ever Given komt donderdag eindelijk aan in Rotterdam

Een archieffoto van het containerschip Ever Given | Foto: Kees Torn

Containerschip Ever Given, dat in maart het Suezkanaal bij Egypte blokkeerde, komt donderdagochtend rond vijf uur aan in Rotterdam. Het schip heeft ruim negenduizend containers aan boord, die al maanden eerder gelost hadden moeten worden. De lading wordt gelost bij de ECT Delta Terminal in de Amazonehaven. Vijf vragen over dit bijzondere schip.

1. Hoe zat het ook alweer?

De Ever Given was op 7 maart vanuit de Zuid-Chinese haven Yantian vertrokken richting Rotterdam. Het schip is ruim 400 meter lang, 59 meter breed, en weegt ruim 200 miljoen ton. Aan boord zaten 25 Indiase bemanningsleden en duizenden containers, met een geschatte waarde van 1 miljard euro.

Door nog onbekende oorzaak kwam de Ever Given op 23 maart vast te zitten in het Suezkanaal. Door die blokkade ontstond een ware file achter het schip van honderden andere schepen. Dit leidde wereldwijd tot grote problemen. Honderden schepen moesten in het kanaal wachten tot het schip rechtgetrokken werd. Andere schepen namen een veel langere route, via Kaap de Goede Hoop. Dankzij Boskalis uit Papenrecht kon het schip op 29 maart weer worden rechtgetrokken en werd de blokkade opgeheven.

2. Waarom duurde het zo lang voor het schip naar Rotterdam kon komen?

De Ever Given komt ruim 4,5 maanden later dan gepland aan in Rotterdam. Na de blokkade in het Suezkanaal heeft het schip eerst maanden aan de ketting gelegen. Ondertussen werd er onderhandeld tussen de Taiwanese rederij Evergreen en de beheerder van het Suezkanaal over de afhandeling van de schade. Het schip kon uiteindelijk haar weg vervolgen, nadat een voorschot van ruim 500 miljoen dollar was betaald voor het lostrekken van het schip en herstel van de vaarweg.

3. En toen liep het schip opnieuw vertraging op?

De Ever Given zou al eerder deze week aankomen, maar is langzamer gaan varen in het Engelse kanaal bij Le Havre. Er was namelijk nog geen plek bij de ECT Delta Terminal. Containerschepen varen in zogeheten windows. Dit betekent dat zij alleen op een bepaald moment plek krijgen om lading te lossen. De Ever Given had dit window natuurlijk gemist en moest daarom op haar beurt wachten. Bij de ECT Delta Terminal worden straks ongeveer negenduizend containers gelost. Dat lijkt veel, maar is niet ongebruikelijk bij deze grote containerschepen.

4. Wat gebeurt er met de lading?

In de containers zitten zonnepanelen, meubels van Ikea, een lading hout, fietsen en motoren, sportschoenen, chemische vloeistoffen en koelcontainers met groente en fruit. Die lading wordt eerst gecheckt. Een deel zal bedorven zijn. Het is onduidelijk wat daarmee gebeurt. Ook wordt de eventuele schade aan containers bekeken. Eigenaren kunnen de lading weigeren, maar dit kost ze wel geld. Sommige eigenaren overwegen een schadeclaim voor de vertraging van de lading.

De Japanse scheepseigenaar Shoei Kisen Kaisha heeft averij-grosse ingeroepen: daardoor maakt hij de ladingeigenaren medeverantwoordelijk voor de bergingskosten van de Ever Given. De meesten zijn daarvoor verzekerd. Als dat niet het geval is, moeten ze 25 procent van de ladingwaarde vooraf betalen. Ook als ze de lading weigeren.

5. Hoe lang blijft de Ever Given in Rotterdam?

De verwachting is dat het schip tot 3 augustus aan kade blijft liggen bij de ECT Delta Terminal in de Amazonehaven. Daarna vertrekt het naar het Engelse Felixstowe. Oorspronkelijk stond er nog een tussenstop in Hamburg op de planning, maar die wordt overgeslagen. Die lading wordt via een kleiner zeeschip naar Hamburg vervoerd. Als de Ever Given in Engeland aankomt, wordt het uit het vaarschema gehaald en gaat het waarschijnlijk nog voor inspectie naar een droogdok.