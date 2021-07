Advocaat Spong bepleit vervolging Krimpense dominee: 'Een geit heeft meer rechtsbescherming dan een homo'

Leon Houtzager uit Rotterdam en zijn advocaat Gerard Spong hebben woensdag bij het gerechtshof in Den Haag gevraagd dominee Anthonie Kort uit Krimpen aan den IJssel alsnog te laten vervolgen voor discriminatie. De predikant zou grievende opmerkingen hebben gemaakt over homoseksuelen.

Eerder heeft justitie besloten af te zien van vervolging. De dominee ziet corona als een straf van God en volgens hem ‘dienen de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, uitgebannen te worden.’ Volgens justitie is dit op te vatten als beledigend voor homoseksuelen maar vallen de opmerkingen onder de vrijheid van godsdienst. Ook is het woord ‘uitbannen’ te vaag.

Advocaat Spong sprak woensdag van een ‘godsdienstige vrijbrief’ om kwetsende taal te gebruiken. Hij verwees naar een uitspraak van de Hoge Raad in 1969 waarin aan religieuze groepen wel degelijk beperkingen worden opgelegd voor het ritueel slachten van geiten. Spong: “Men kan in ons land dus zelfs vanwege zijn geloof niet zomaar een geit slachten, maar wél zomaar vanwege datzelfde geloof een homo kwetsen. Een homo geniet dus minder rechtsbescherming dan een geit.”

Volgens Spong is zowel in de maatschappij als in de Tweede Kamer te zien dat er tegenwoordig anders wordt gedacht over homorechten in verhouding tot godsdienstige vrijheid. Hij verwees ook naar recente uitspraken van de Hoge Raad in Nederland en van het Europees Hof.



Oneerlijk

Leon Houtzager nam woensdag ook het woord: “Het kan niet zo zijn dat een religieus persoon een bredere vrijheid van meningsuiting heeft dan een niet-religieus persoon. Dat zou oneerlijk zijn. Door gelovige mensen toe te staan de wet te overtreden, krijgen zij een privilege ten opzichte van niet-gelovigen.”

Houtzager zei dat hij inmiddels is verhuisd naar Rotterdam omdat hij zich niet langer welkom en veilig voelt in Krimpen aan den IJssel, waar hij is opgegroeid. Over dominee Kort: “Zijn woorden hebben al geleid tot slachtoffers. Familierelaties zijn in de Mieraskerk letterlijk kapotgegaan en homo’s zijn in ernstige psychische problemen gekomen vanwege onderdrukte gevoelens en pogingen tot genezing. Een aantal van deze slachtoffers uit de Mieraskerk spreek ik en willen hun verhaal anoniem doen voor de rechter.”

Gerard Spong gaf in zijn pleidooi een bloemlezing van de vervolging van homoseksuelen door de eeuwen heen, van de levende verbranding in de Romeinse tijd onder de christelijke keizer Constantijn tot het opsluiten in concentratiekampen door de nazi’s.



Dag des oordeels

Volgens de advocaat klinkt uit de kerk in Krimpen aan den IJssel nog steeds de boodschap van ‘hel en verdoemenis’. Hij verwees naar een brief die hij dinsdag ontving van de broer van dominee Kort. Die schrijft: “Mocht u toch besluiten om door te gaan met deze antichristelijke kruistocht, weet dan dat u eens verantwoording zal moeten afleggen voor de grote witte troon, zoals beschreven in Openbaring hoofdstuk 20 vanaf vers 11.” Spong sloot zijn pleidooi af met de woorden “De ‘dag des oordeels’ ofwel ‘het laatste oordeel’ ziet de verdediging evenwel met vertrouwen tegemoet.”

Houtzager drukte het gerechtshof op het hart dat zij voor een belangrijk besluit staat. “Dit is uw kans om te laten zien dat iedereen voor de wet gelijk is. Wat ik wil is gelijke rechten voor iedereen. Of je nu homo bent, christen of wat dan ook. Ik wil u vragen deze zaak door te zetten, zodat we dit kunnen rechtzetten. Hiermee draagt u bij aan een land waarin alle LHBTI’s veilig kunnen opgroeien en gelukkig mogen worden. Dit kan een keerpunt zijn in de geschiedenis.”

Het gerechtshof beslist over twee weken of justitie alsnog tot vervolging van dominee Kort moet overgaan.