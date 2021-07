Containerschip dat Suezkanaal blokkeerde eindelijk aangekomen in Rotterdam

De Ever Given heeft de laatste fase langzaam gevaren tussen Le Havre en Rotterdam, waardoor het schip afgelopen week nog een dag extra vertraging opliep. Vanochtend is een checklist doorlopen om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt. Vervolgens is het schip met twee loodsen aan boord de Rotterdamse haven in begeleid. Het schip werd begeleid door vier sleepboten. Dat is meer dan normaal gesproken, vanwege de extra aandacht voor dit schip.

“Het is een bijzondere ochtend", zegt Hans Nagtegaal, directeur containers bij Havenbedrijf Rotterdam. "We hebben haar allemaal in het Suezkanaal zien liggen en dat was wereldnieuws. Aan de andere kant is dit voor ons 'business as usual'. Dit soort type schepen komt dagelijks aan in Rotterdam.”

De Ever Given in Rotterdam | Foto: Rijnmond

Smalle haven en harde wind

Maar aanleggen was nog niet zo makkelijk, zegt Tjitte de Groot, voorzitter van het Loodswezen Rotterdam-Rijnmond. "Voor deze maat schepen is de Amazonehaven een relatief wat nauwere haven waar hij moet indraaien." Ook speelde de harde wind vandaag een rol. "Er zit een windlimiet op deze haven met deze schepen. Als het meer als windkracht zeven is, dan wachten we tot de wind minder is. Met windkracht zes zaten we op het randje."

Het schip heeft 18.000 containers aan boord. Tweederde daarvan wordt de komende dagen dagen in Rotterdam gelost. Daarna zal het schip doorvaren naar Felixtowe in Engeland en vervolgens zal er naar de schade aan de romp worden bekeken in Duinkerke.

Nagtegaal verwacht dat het grootste gedeelte van de lading wordt opgehaald, ook de containers met seizoensgebonden producten die misschien zijn vergaan. Dat komt omdat alle afnemers moeten meebetalen aan de schade voordat de containers worden vrijgegeven. Bij zo’n 90 procent van de containers is dat volgens De Groot al geregeld met de verzekering.

Maandenlang voor anker

De Ever Given is ruim 4,5 maand later aangekomen in de Rotterdamse Haven dan gepland. Al die tijd zat de 24-koppige bemanning op het schip, dat is volgens De Groot niet ongewoon, maar in dit geval wel saai. "De bemanning zit normaal gesproken ook tussen de vier en zes maanden op een schip, voordat ze met verlof gaan. Ik denk dus dat een flink aantal mensen niet uit hun termijn lopen. Maar het is natuurlijk wel saai als je maandenlang voor anker in het Suezkanaal ligt. Normaal vaart zo'n schip en heb je de reuring van havens in- en uitvaren."

De Ever Given kwam in maart wereldwijd in het nieuws, doordat het klem kwam te zitten in het Suezkanaal. Door die blokkade kon de wereldhandel door het kanaal geen doorgang vinden. Het Papendrechtse maritieme bedrijf Boskalis wist het schip los te trekken. Daarna lag het schip nog maanden aan de kade, omdat de Egyptenaren en de eigenaar er maar niet uit kwamen over een schadevergoeding.