Het weer van vandaag: stevige zuidwestenwind

Vandaag zijn er perioden met zon met enkele stapelwolken en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 20 graden. Er staat een vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 of 6. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 14 graden aan zee en 11 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind neemt af en wordt zwak en aan zee matig.

Morgenochtend raakt het bewolkt en gaat het af en toe regenen. De temperatuur komt uit op 21 graden. De zuidenwind neemt in de loop van de middag toe naar matig en aan zee tot krachtig, kracht 4 tot 6. In de avond kan de wind aan zee toenemen tot hard, windkracht 7.

Vooruitzichten

De komende dagen blijft het wisselvallig en vrij koel. In het weekend is er af en toe zon en vallen enkele regen- of onweersbuien. begin volgende week lijkt het een paar dagen droger te blijven. In de middag wordt het 20 graden.