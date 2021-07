Olympische Spelen: Rotterdamse roeister Keijser verspeelt goud door misser in laatste meters

Het duo verkrampte en na een mispeer van Keijser viel de boot helemaal stil. Italië en Frankrijk maakten dankbaar gebruik van de fout van Nederland. Keijser en Paulis moesten na een fotofinish genoegen nemen met het brons. Italië ging er met het goud vandoor en Frankrijk won de zilveren medaille.

"Ik dacht echt dat we het hadden. Dat dachten we allebei en zo voelde het ook", zei een emotionele Keijser na afloop van de race. "Ik ging er vanuit dat dit niet ging gebeuren en het is me wel gebeurd. Op dit moment kan ik niet aanwijzen wat ik mis heb gedaan. Ik denk dat dit op den duur wel een plekje krijgt."

Dulfer wint weer met handbalsters

Regiogenoot Kelly Dulfer uit Schiedam kwam in de nacht van woensdag op donderdag in actie met het handbalteam. Met de overwinning op Angola (37-28) versloegen de Nederlanders een land dat al dertig jaar tot de absolute top behoort in Afrika. De handbalsters zijn nu zeker van een plek in de kwartfinales.

De laatste twee groepswedstrijden zijn tegen Montenegro en Noorwegen. De kwartfinales zijn op 4 augustus. "Ik heb Noorwegen zien spelen, dat zit ook aardig lekker in het toernooi", keek Kelly Dulfer al vooruit. "Ik denk dat we nu moeten focussen op Noorwegen en Montenegro en daarna volle focus op de kwartfinale."

Hockeyers verspelen voorsprong

Ook regiogenoten Jeroen Hertzberger, Thijs van Dam, Pirmin Blaak en Seve van Ass mochten laten zien waar ze al die jaren voor hebben getraind. Het Nederlands hockeyteam nam het op tegen Groot-Brittannië. Na een nederlaag tegen België en moeizame zeges op kleine hockeylanden Zuid-Afrika en Canada was het een matige start van de spelen voor het team.

Net als in de eerdere wedstrijden kreeg Nederland ook tegen Groot-Brittannië veel kansen tegen en moest keeper Pirmin Blaak geregeld ingrijpen. De mannen wisten er toch nog een gelijkspel van te maken (2-2). Daarmee is de ploeg van Max Caldas zeker van de kwartfinales, al dreigt nu wel een sterke tegenstander.