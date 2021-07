Eeuwenoude graven ontdekt bij werkzaamheden Oude Raadhuis Oud-Beijerland

Archeologen zijn bij werkzaamheden aan het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland gestuit op een bijzondere vondst. Bij het uitgraven van de bouwput voor de werkzaamheden in het centrum van het dorp kwamen zes graven aan het licht, vermoedelijk uit het einde van de zestiende of begin zeventiende eeuw. Eén daarvan was bijna volledig intact.

De grafkist heeft volgens de gemeente Hoeksche Waard een grote wetenschappelijke waarde en is daarom geheel uitgegraven en veiliggesteld. Onderzoekers gaan met moderne technieken het geslacht en de leeftijd van dit skelet vaststellen. Ook kan worden vastgesteld of de overledene ziektes heeft gehad of wat hij of zij voor het laatst heeft gegeten. "Dat is uniek. Het is voor het eerst dat een zeventiende eeuwse inwoner van Oud-Beijerland op deze manier kan worden onderzocht", meldt de gemeente.

De andere vijf begravingen zijn in de bodem behouden. Deze bleken voor een deel beschadigd, waarschijnlijk door eerdere graafwerkzaamheden. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente na het onderzoek met het nog intacte graf gaat doen.

De werkzaamheden bij het Oude Raadhuis zijn nu zo'n twee maanden aan de gang. De gemeente laat bij werkzaamheden in de bodem vaak archeologisch onderzoek doen. Met de vondst van de graven blijkt nu al dat het kerkhof in Oud-Beijerland in de zeventiende eeuw groter was dan tot nu toe werd gedacht. Ook werden de restanten gevonden van een huis, dat rond 1800 op een deel van de oude begravingen is gebouwd en in 1980 is afgebroken.