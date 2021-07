Marieke Keijser na fatale misslag: 'Ik dacht echt dat we goud hadden'

Door een misslag in de laatste 100 meter werd het geen goud, maar brons voor de roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis in de lichte dubbeltwee. De 24-jarige Keijser uit Rotterdam sloeg een snoek, roei-jargon voor een misslag, waardoor de boot stil kwam te liggen. "Van 1900 meter heb ik genoten in deze race, maar van de laatste 100 niet", aldus een zwaar teleurgestelde Keijser.

Vlak voor de finish werd de Nederlandse boot gepasseerd door die uit Frankrijk en Italië. Uiteindelijk hadden Keijser en Paulis nog geluk dat ze net 0,01 seconde voor Groot-Brittannië eindigden. Zo werd gegarandeerd goud, dus teleurstellend brons. "Ik dacht echt dat we het hadden. Zo voelde het ook", vertelt Keijser na afloop aan de NOS. "Ik ging er vanuit dat dit niet ging gebeuren, maar het is wel gebeurd. Ik zal zo snel mogelijk moeten beseffen dat we trots moeten zijn, want we staan hier wel. Ik ben trots op Ilse. Ik had haar graag nog een keer goud willen geven. Op den duur zal dit wel een plekje krijgen."

Als aan Ilse Paulis wordt gevraagd hoe zij de finale heeft ervaren, valt ze stil. Keijser voelt zich schuldig en verantwoordelijk voor de deceptie. Keijser: "We hebben de allerbeste race neergezet en ik heb het laten liggen in de laatste 100 meter. Dat kan ik mijzelf verwijten. Aan de boot, aan van alles. Dat is de situatie. Maar ik vind het wel heel knap dat we hier staan. Gisteren werden we derde en kregen we de wereld over ons heen. Op wilskracht, doorzettingsvermogen...ongekend. Afgelopen week voelde als een maand, met elke dag weer een nieuwe klap in ons gezicht. Van 1900 meter heb ik genoten in deze race, maar van de laatste 100 niet."

Uit lood geslagen

Paulis had de eerste Nederlandse roeister in de geschiedenis kunnen zijn die Olympisch goud succesvol verdedigde. Vijf jaar geleden was ze met Maaike Head de beste in Rio de Janeiro. Nu was ze in feite ook de sterkste. Tot de fout van Keijser. "We staan hier met z'n tweeën", beschermt een verbouwereerde Paulis haar maatje. "Je hebt heel veel scenario's in je hoofd, waarop je je voorbereidt. Maar hierdoor ben ik wel uit het lood geslagen. We wisten dat we het konden en dat laten we tot dat laatste korte stukje zien. Verder ben ik totaal van de wereld, als je het niet erg vindt. Ik ben vreselijk trots op Marieke en het doet pijn als ze zich schuldig voelt, want dat is nergens voor nodig."