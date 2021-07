Eén jaar cel voor doodrijden vrouw en haar hondje, zoon is 'in één klap alles kwijt'

"Arrogant, leugenachtig, maar in het dossier was al duidelijk dat hij aan het liegen was en bedriegen." De zoon van het slachtoffer heeft geen goed woord over voor de verdachte. En gelooft de verklaring die de 57-jarige Rotterdammer over de dag van het fatale ongeluk heeft gegeven niet. Volgens de verdachte had hij die dag een black-out en kan hij zich niets van die dag herinneren.

Uit onderzoek is gebleken dat de man teveel gedronken had en dat hij veel te hard reed. Na het ongeluk reed hij door. De Rotterdammer kon snel worden opgespoord doordat zijn kentekenplaat op de Gordelweg was achtergebleven. Na het ongeluk is er geen enkel contact geweest met de nabestaanden, zegt de zoon. "Nee, totaal niet. Hij heeft niets laten horen, helemaal niets. Ik zou het ook niet willen. Toen wel, nu nooit meer."

Slachtoffer had geen kans

De rechter rekent het de Rotterdammer zwaar aan dat hij is doorgereden na de klap. En dat hij eerder al was veroordeeld voor rijden onder invloed. De zoon: "Ik vind dat niet zo interessant. Ik vind het erger dat hij mijn moeder heeft laten liggen op straat en gewoon door is gereden. Alleen maar aan zichzelf gedacht, egoïstisch. Hij heeft mijn moeder geen kans gegeven, helemaal niet."

Ook het hondje werd doodgereden. Dat komt nauwelijks terug in de strafzaak. "Ja, ik woonde bij mijn moeder hè. We waren met z'n drieën", vertelt de zoon met emotie in zijn stem. "Allebei waren ze weg, in één klap. Ik mist d'r en het duurde te lang. Dus ik loop naar buiten en daar lagen ze allebei, onder de lakens...."

Straf iets lager, wél rijbewijs kwijt

Justitie had een iets hogere straf geëist, anderhalf jaar cel zonder voorwaardelijk deel. Het rijbewijs van de Rotterdammer is voor vier jaar ingetrokken.