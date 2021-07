Rekent Feyenoord in De Kuip wél af met FC Drita? Volg het duel live via Radio Rijnmond

Om 19:00 uur beginnen we aan een nieuwe uitzending van Radio Rijnmond Sport op 93.4 FM, met presentator Bart Nolles. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zorgen voor het vertrouwde commentaar vanuit De Kuip, Harry van der Laan is analist.

Trainer Arne Slot heeft er veel vertrouwen in dat Feyenoord in de return tegen FC Drita zal doorgaan naar de derde voorronde van de Conference League. Ondanks dat Feyenoord geen goede wedstrijd speelde in Kosovo, met de 0-0 in Pristina.

"Dat gevoel hebben wij zelf ook, wij houden er geen rekening mee dat het na morgen afgelopen is", vertelde Slot woensdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip. "Natuurlijk was het geen goede wedstrijd in Kosovo, maar we hebben in de voorbereiding ook goede dingen laten zien. Dat geeft het vertrouwen dat wij door gaan."

Woensdag werd ook bekend dat Feyenoord het contract van doelman Justin Bijlow tussentijds wil verlengen. De keeper heeft nog een contract tot de zomer van 2023, maar Feyenoord wil dat contract dus opwaarderen en verlengen.

