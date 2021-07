TERUGLEZEN: Feyenoord - FC Drita (3-2)

Feyenoord-rechtsback Marcus Pedersen in duel met Ilir Blakcori van FC Drita | Foto: Herman Dingler/Orange Pictures

Feyenoord heeft donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League met bijzonder veel moeite gewonnen van FC Drita. In de eigen Kuip voorkwam Guus Til in de laatste minuut van de officiƫle speeltijd een blamage.