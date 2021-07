Deze regiosporters zie je vrijdag op de Olympische Spelen

Links: Liemarvin Bonevacia (met bril) in actie bij de estafette| Rechts: waterpolodames met coach Arno Havenga als middelpunt | Foto: Orange Pictures

Op dag 7 van de Olympische Spelen begint het atletiektoernooi. In de estafetteploeg van Team NL kunnen Anne van de Wiel, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela in actie komen. Ook beginnen de Spelen voor de Rotterdamse Diana van Es , die samen met wereldtopper Sifan Hassan in de series van de 5000 meter loopt