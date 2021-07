Ridderkerker (30) werd voor tweede keer slachtoffer van steekpartij: 'Moest rennen voor mijn leven'

Een 30-jarige man uit Ridderkerk werd in de nacht van woensdag op donderdag neergestoken toen hij een groepje jongeren aansprak op hun gedrag. Het incident vond plaats op de Meester Kesperweg in Ridderkerk. "Het scheelde niet veel of het was heel anders afgelopen", zegt de man.

Het was rond middernacht, toen het slachtoffer de jongens van tussen de 16 en 18 jaar aansprak vanaf zijn balkon. "Ik zat rustig een sigaretje te roken op het balkon en zag drie jonge gasten aan komen lopen. Die gingen aan de auto's lopen 'kutten'; daar heb ik toen wat van gezegd."

'Hij pakte een machete'

De jongens ontkenden dat ze iets aan de auto's hadden gedaan, waarop de man voorstelde om de politie te bellen en op die manier uit te sluiten dat er daadwerkelijk wat aan de hand was. "Ze zeiden dat dat goed was. Dus ik loop naar beneden toe, waarop ze beginnen te rennen en één ervan bleef staan."

Op dat moment besefte de Ridderkeker nog niet dat hij zich in een gevaarlijke situatie bevond. Hij dacht de jongens wel beet te kunnen pakken en rustig de politie te bellen, maar dat was niet het geval. "Nog voordat ik op een meter afstand was, pakte een jongen een machete en haalde gelijk uit. Ik ben gaan rennen voor mijn leven." De man kwam terecht op de grond.

Toch was het gevaar toen nog niet geweken. "Toen ik voor de deur op de grond lag, stond hij met de machete op een meter afstand en wilde hij op me inhakken. Het is dat ik net op tijd op kon staan en weg kon rennen, anders was ik er gewoon niet meer geweest. Dat door een snotaap van nog geen 18 jaar."

Een dag later laat het slachtoffer de schaafwonden zien aan zijn handen en knie. Op zijn buik zit een grote pleister op de plek waar de machete hem raakte. De steekpartij heeft hem aan het denken gezet: "We denken na over kinderen, maar in deze wijk wil ik die niet grootbrengen", zegt hij.

Niet eerste keer

Voor de Ridderkerker is het niet de eerste keer dat hij te maken heeft met messengeweld. In 2016 ontsnapt hij aan de dood, als hij in een coffeeshop in de Witte de Withstraat de eigenaar aanspreekt op een minderjarige klant in zijn zaak. Zodra hij naar buiten loopt gaat het fout.

"Ik werd aangevallen in mijn rug door een jonge gast die ik naar buiten stuurde. Hij prikte mij helemaal lek." Acht keer werd hij gestoken en hij heeft een groot litteken achter op zijn hoofd. Ook in zijn arm loopt hij een steekwond op. "Ik ben op straat in elkaar gezakt en werd pas weer wakker in het ziekenhuis."

Nu hij voor de tweede keer is gestoken, komt het besef wel binnen. "Je moet toch wel een beetje uitkijken in het leven."

'Triest dat dit gebeurt'

Buurtbewoners reageren geschokt op de gebeurtenissen aan de Meester Kesperweg in Ridderkerk. "Triest dat dit moet gebeuren", zegt een buurvrouw die de honden uitlaat. "Je moet echt achterom kijken voordat je gaat lopen. Van mijn man mag ik 's avonds niet meer alleen de honden uitlaten."

Een andere buurvrouw vindt het erg wat er is gebeurd, maar vertelt dat ze er wel met veel plezier woont. "Het is gewoon een gezellige straat waar mensen voor elkaar klaarstaan. Een heerlijke buurt."

Ondanks de recente gebeurtenissen in de straat, zijn buurtbewoners het met elkaar over een ding eens: 'Als er weer wat gebeurt, zeggen we er wat van.'