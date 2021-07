Rotterdam trapt af voor World Police & Fire Games 2022

De World Police & Fire Games in 2021 zouden eigenlijk dit jaar plaatsvinden. Maar vanwege de coronapandemie zijn de spelen uitgesteld. Nu is besloten om het toernooi in juli volgend jaar te organiseren. Het is de eerste keer dat het in Nederland plaatsvindt.

Soort Olympische Spelen

Het evenement wordt gezien als de Olympische Spelen voor hulpverleners. Het is een internationaal sportevenement voor personeel van politie, brandweer, douane en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Een van de deelnemers volgend jaar is de Rotterdamse brandweerman Jeroen Kranendonk. Hij doet mee met het onderdeel Crossfit.

Dat is een gecombineerde sport met gewichtheffen, atletiek en uithoudingsvermogentesten. Kranendonk: “Je weet eigenlijk niet wat je gaat doen. Pas op de dag zelf hoor je welke work-outs je mag gaan doen".

Kranendonk is eerder al in China geweest en heeft daar de zilveren medaille gehaald. Het belangrijkste aan het evenement vindt hij het leren kennen van collega’s van over de hele wereld. “Maar het is ook wel eens goed dat de brandweerman of de politieagent een keertje in de spotlights staat. Vaak zijn wij het ondergeschoven kindje en krijgen we veel kritiek. Op sociale media wordt vaak de politie afgemaakt. Dat is niet nodig vind ik", aldus Kranendonk.

Een bekende oud-politiemedewerker die al in 1991 heeft meegedaan en een gouden medaille won voor het onderdeel volleybal, is Ellie Lust. Zij werkte eerder bij de Amsterdamse politie, maar maakt nu tv-programma’s. Voor de editie van de World Police & Fire Games van volgend jaar is zij ambassadeur.

Tijdens de spelen zijn er maar liefst 63 sportonderdelen, waaronder crossfit, atletiek, triatlon, waterpolo, kitesurfen. Maar er zitten ook sportonderdelen in die aan het werk gerelateerd zijn.

Ambassadeur Ellie Lust: "Dus je ziet brandweermannen die strijden om de ultimate firefighter. Dan heb je het over uitrollen van brandweerslangen, slepen met poppen van 80 kilo. Voor het politiewerk zijn er onder andere schietwedstrijden. Het wordt een mooie grote happening.”

Belangrijk evenement

Voor Rotterdam is het een belangrijk evenement zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. De stad heeft al langere tijd geprobeerd het sportevenement binnen te halen. Maar eerder werd het toegewezen aan China. Vorig jaar kreeg Rotterdam de spelen alsnog, maar toen brak corona uit.

Het is van huis uit een Amerikaans evenement, vertelt burgemeester Aboutaleb bij de aftrap in Ahoy. “Op het evenement komen niet alleen de hulpverleners af, maar juist ook de familieleden van deze mensen. Daarmee is het echt een familiegebeuren."

"Het is voor ons een evenement, maar tegelijkertijd een moment om alle hulpverleners die vaak met de moeilijkste situaties te maken hebben, toch een keertje in het zonnetje te zetten. En ook te laten zien hoe moeilijk hun werk is."

Verwacht wordt dat zo’n 10 duizend sporters en evenveel bezoekers op afkomen. De spelen zullen dan ook niet alleen in de stad gehouden worden. “Het wordt een regionaal evenement. Je moet 20 duizend bedden ineens organiseren.”

Olympisch dorp

Aboutaleb zou het mooi vinden als er niet een heel olympisch dorp voor iedereen gebouwd hoeft te worden, maar dat de organisatie mensen ook bij families kan onderbrengen.

Iets wat eerder in Rotterdam al gedaan is met de 30 duizend katholieke jongeren die naar de stad kwamen voor een evenement in Ahoy. Via kerken en allerlei groeperingen is er toen onderdak verzorgd.