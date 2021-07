Slot over Feyenoord: 'Heel matig dat je tegen een tegenstander als FC Drita zoveel kansen weggeeft'

"Dan is het wat mij betreft geen structureel dingetje. Maar voor de goede orde: het is natuurlijk wel heel matig dat je tegen een tegenstander als FC Drita zoveel kansen weggeeft, laat daar geen misverstand over bestaan. Dan ben je daar natuurlijk heel kritisch op."

"Maar ik wil nu ook wel eventjes aanhalen dat ze er alles aan gedaan hebben, met de steun van het publiek en een uitstekende keeper die ons een aantal keer op de been hield", vervolgt Slot. "Maar ik ben wel kritisch op het feit dat we onszelf, als we even lekker in de wedstrijd zitten, er weer uitspelen door op de meest rare momenten kansen weg te geven."

Fer

Bij de tweede Kosovaarse treffer maakte Leroy Fer een ongelukkige indruk. Slot neemt het op voor zijn aanvoerder en steekt de hand ook in eigen boezem. "Ik wil nogmaals benadrukken dat deze trainer ervoor kiest om hem rechts centraal achterin op te stellen, daar heeft hij zijn hele leven nog niet gespeeld. Als je dan in vier weken een centrale verdediger moet worden en ook nog eens tegen een ploeg speelt die massaal inzakt en constant op snelheid in de counter eruit komt, komt hij niet in zijn kracht. Maar dat is wel waar de tegenstander en wij onszelf toe dwongen."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Arne Slot.