Ontpopt Til zich meteen tot publiekslieveling bij Feyenoord? 'We moeten niet te euforisch doen, maar het is een goede start'

"Ik denk dat zij er in de counter een aantal keer ontzettend gevaarlijk uit kwamen", vertelt Til over de vele kansen van FC Drita. "Ook een aantal keer door foutjes van ons. We waren gewoon ontzettend slordig. Ik denk dat we wel vaker dit soort tegenstanders zullen krijgen dit jaar, ploegen die zich laten inzakken en dan op de counter spelen. Dus we zullen daar mee om moeten gaan. Wat dat betreft denk ik dat dit een heel leerzame wedstrijd was."

Til genoot donderdagavond van de sfeer in De Kuip, die voor het eerst in lange tijd gevuld was met 25 duizend toeschouwers. "Fantastisch, er is maar één stadion in Nederland waar spelen met publiek zo ontzettend mooi is."

Of Til zich met drie treffers dan ook meteen tot publiekslieveling gekroond heeft? "Het is één wedstrijd he, laten we dat niet vergeten. We hebben er nog een aantal te gaan dus we moeten niet te euforisch doen, maar het is een goede start voor mij persoonlijk", vertelt hij nuchter.

Bekijk hieronder het hele interview met Guus Til.