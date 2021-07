Ontwerp Rotterdamse architectenbureau MVRDV in Londen onder vuur: 'Slakkenberg'

De Koopgoot, de Zwaan en Kabouter Buttplug. Rotterdammers zijn gek op het bedenken van bijnamen voor oude en nieuwe bouwwerken. De Londenaren kunnen er ook iets van. Binnen drie dagen nadat de nieuwe attractie Marble Arch Mound van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV was geopend werd ze omgedoopt in 'Slakkenberg', 'Mound Zero' en Heuvel van puin'.

De attractie ging maandag open in de Londense wijk Westminster en kreeg direct een lading kritiek. Het was zelfs zo erg, dat Marble Arch Mound na enkele dagen al tijdelijk is gesloten, meldt de NOS. De groene heuvel tussen Oxford Street en Hyde Park is nog niet klaar voor bezoekers, zegt het districtsbestuur in een verklaring. "We werken er de komende dagen hard aan om dit op te lossen."

De Marble Arch Mound moet een weelderige groene heuvel worden met bovenop een uitkijkpunt, laten de ontwerpen zien. Het doel van de tijdelijke installatie is onder meer om Londenaren midden in de stad het 'buitenleven' te laten ervaren. In het hart van de 25 meter hoge heuvel, die voor een deel hol is van binnen, zitten een café, winkel en expositieruimte.

'Heeft tijd nodig'

Maar bezoekers die deze week al een kijkje kwamen nemen (en daar 4,50 pond voor betaalden), klaagden dat van die ontwerpen nog weinig terecht is gekomen in het echt. Ook de Britse kranten branden de heuvel af, met termen als 'Mound Zero' en 'Heuvel van puin'.

Het bestuur van Westminster zegt dat het een 'levend gebouw' is dat even tijd nodig heeft om te wortelen en groeien. Daar sluit het Rotterdamse architectenbureau, onder meer bekend van de Markthal en het Depot Boijmans van Beuningen, zich bij aan. "Het is altijd onvoorspelbaar als je met planten en bomen werkt", zegt een woordvoerder van MVRDV. "We moeten de natuur even de tijd geven."