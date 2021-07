Til voorkomt blamage voor Feyenoord in knotsgek duel met FC Drita

Feyenoord heeft donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op de valreep gewonnen van FC Drita. In een wedstrijd waarin bijzonder veel kansen werden weggegeven voorkwam huurling Guus Til hoogstpersoonlijk een blamage met drie treffers. De laatste daarvan viel in de laatste minuut van de officiële speeltijd: 3-2.

Feyenoord, met debutant Alireza Jahanbakhsh in de basis, begon goed aan de wedstrijd en had de openingstreffer er na nog geen twee minuten spelen al bijna in liggen. Op aangeven van Guus Til schoot Orkun Kökcü de bal op de lat. Kort daarna kreeg ook FC Drita een grote kans, maar Astrit Fazliu schoot na een fout van Leroy Fer voorlangs.

In de zevende minuut kwam Feyenoord alsnog op een vroege voorsprong. Een vrije trap werd door Bryan Linssen goed voor het doel gekopt, waar Til vlak voor de doellijn zijn eerste treffer voor Feyenoord binnen kon lopen: 1-0. Met de al vroeg geslechte blauwe muur leek Feyenoord te kunnen gaan denken aan een comfortabele zege, maar nog geen tien minuten na de openingstreffer van Til was de wedstrijd al volledig gekanteld.

Fer prutst

Vijf minuten na de 1-0 kwam FC Drita op gelijke hoogte. Marko Simonovski was het eindstation van een snelle omschakeling en schoot van dichtbij de gelijkmaker binnen. Een paar minuten later kwamen de Kosovaren zelfs op voorsprong. Na gepruts van Fer achterin, kon Fazliu zo op Justin Bijlow af om rustig de 1-2 binnen te schuiven.

In het restant van de eerste helft zakte Feyenoord regelmatig terug tot het langzame tempo van de wedstrijd uit Kosovo. Via Linssen en Til kregen de Rotterdammers wel kansen op de gelijkmaker, maar aan de andere kant kreeg Drita ook meerdere mogelijkheden op de 1-3. Bij het rustsignaal klonk dan ook een fluitsignaal van het 25 duizend man sterke Legioen.

Na rust voerde Feyenoord het tempo even flink op, wat resulteerde in kansen voor Luis Sinisterra en Til. Laatstgenoemde miste eerst nog een enorme kans, maar zorgde ruim twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Uit een voorzet van Marcos Senesi kopte Til zijn tweede van de avond binnen.

Met de gelijkmaker leek voor Feyenoord het ideale moment om door te drukken daar, maar FC Drita kreeg direct na de 2-2 alweer een enorme kans op een nieuwe voorsprong. Na een dramatische terugspeelbal van Marcus Pedersen kon Arbnor Muja zo op Bijlow af, maar tot opluchting van de in kramp geschoten Pedersen schoot Muja de bal naast. In het kwartier daarna bleven de beste kansen voor FC Drita, maar Bijlow toonde zich meerdere keren belangrijk.

Drie keer Til

Waar een verlenging in aantocht leek, pakte Feyenoord in de laatste minuut van de officiële speeltijd toch nog de overwinning. Na een door de goed ingevallen Ridgeciano Haps verdiende hoekschop kon Til een rebound van dichtbij binnen schieten. Zijn derde van de avond zorgde voor een explosie van vreugde, en misschien ook een beetje opluchting, in De Kuip.

Met de moeizame winst op FC Drita plaatst Feyenoord zich voor de derde voorronde van de Conference League. Daarin is het Zwitserse FC Luzern volgende week de tegenstander.

Feyenoord - FC Drita 3-2 (1-2)

7' Guus Til 1-0

12' Marko Simonovski 1-1

16' Astrit Fazliu 1-2

67' Guus Til 2-2

90' Guus Til 3-2

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (83' Haps), Fer, Senesi, Malacia; Kökcü, Toornstra, Til; Jahanbakhsh (62' Bozenik), Linssen, Sinisterra