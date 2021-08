Twee keer per week worden alle 1400 bouten onder de Haringvlietbrug stuk voor stuk gecontroleerd

De Haringvlietbrug wordt intensief gemonitord tot de renovatie in 2023. Dat betekent dat de slijtage aan de klep van de brug regelmatig wordt geïnspecteerd en als het nodig is, er meteen iets aan gebeurt. De inspecties vinden vaker dan gewoonlijk plaats, tot de uitgestelde maatregelen van kracht worden op 9 augustus.

Vanaf 9 augustus mogen auto's de komende twee jaar nog maar met 50 kilometer per uur over de Haringvlietbrug rijden en gaat er in beide richtingen nog maar één rijbaan open. In 2023 wordt de brug gerenoveerd, maar tot die tijd is het te gevaarlijk om de brug volledig open te houden.

Marc Roosenschoon van Rijkswaterstaat legt uit waarom de intensieve inspecties nodig zijn. "Onze bruggen zijn uit de jaren 60 en 70. Door de jaren heen is het verkeer sterk toegenomen in hoeveelheid en gewicht, wat slijtage oplevert. Het wegdek zit namelijk vast aan een profiel die wordt vastgehouden door klemmen en bouten, alleen het toegenomen verkeer zorgt ervoor dat die los trillen. Daarom inspecteren we in het geval van de Haringvlietbrug nu extra.”

Bouten breken af

Roosenschoon: "In het ergste geval breken de bouten af. Dat geeft een veiligheidsrisico voor de scheepvaart en voor het autoverkeer dat er overheen rijdt. Wij willen die risico's wegnemen zodat er voor de scheepvaart en het autoverkeer een veilige situatie blijft."

Twee keer per week gaan inspecteurs in de gele inspectiewagen onder het beweegbare deel van de brug. "De klep bestaat uit 210 aluminiumplaten, die worden vastgehouden door 700 klemmen. We lopen handmatig alle 700 klemmen na die vastzitten met 1400 bouten. Dat is een visuele inspectie. Daar waar de bouten los zitten, worden ze aangedraaid. Waar bouten zijn afgebroken, worden ze vervangen. Dat doen we nu twee keer per week. Als straks de maatregelen zijn ingegaan, zoals de snelheidsverlaging, doen we de inspectie een keer per week.”