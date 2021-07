Nabestaanden fietsster Hellevoetsluis willen nieuw onderzoek naar trucker die ook agent Arno doodreed

Dat bevestigt advocaat Frank van Ardenne na berichtgeving van misdaadjournalist Jolande van der Graaf. Van Ardenne bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de zaak van Hennie Boutkam, die door justitie was geseponeerd, te heropenen.

De 79-jarige Boutkam kwam in juli vorig jaar om het leven nadat ze was aangereden bij het oversteken van de N496 bij Rockanje. Na een reconstructie kwam vast te staan dat de vrachtwagenchauffeur de aanrijding niet had kunnen voorkomen, hoewel zijn truck te zwaar beladen was.

De nabestaanden van de doodgereden vrouw uit Hellevoetsluis twijfelen aan de kwaliteit van dat onderzoek. Zo is volgens hen de echtgenoot van de 79-jarige Boutkam niet als getuige gehoord, terwijl hij voor zijn vrouw fietste. Advocaat Van Ardenne kan dat overigens nog niet bevestigen, omdat hij het strafdossier nog niet heeft kunnen inzien. "Maar dat is wel wat de familie mij heeft verteld."

Schakelbewijs

De vrachtwagenchauffeur die bij het ongeluk van Boutkam was betrokken reed in 2015 ook een motoragent aan, die daarbij zwaargewond raakte. Begin deze maand reed hij motoragent Arno de Korte dood.

Advocaat Frank van Ardenne vraagt heropening van het onderzoek naar het dodelijke fietsongeval op de N496 aan | Foto: Rijnmond

Van Ardenne benadrukt dat hij primair is ingeschakeld om te onderzoeken of heropening van het onderzoek naar Hennie Boutkam mogelijk is. "Maar de andere twee ongevallen kunnen daarin wel een rol spelen", zegt hij.

De advocaat wijst op het bestaan van schakelbewijs. "Als de wijze waarop de drie ongevallen zijn gebeurd op essentiële punten overeenkomt, kan sprake zijn van schakelbewijs. Dat kan een rechter gebruiken bij een eventuele veroordeling."

Wat misschien vorig jaar onvoldoende was om een strafbaar feit vast te stellen, kan met de wetenschap van nu misschien wel, redeneert hij. "Daarom wil ik dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan."

Rotterdamse agent Arno

De 47-jarige motoragent Arno de Korte kwam op 7 juli om het leven nadat hij was aangereden door een trucker, die daarna doorreed. De 45-jarige chauffeur werd later alsnog aangehouden.

Een directe collega van De Korte vertelde na de dood van de motoragent dat de betrokken chauffeur bij de politieleiding bekendstond als iemand die levensgevaarlijk gedrag vertoonde. Motoragenten hadden daarom de opdracht om hem niet meer te controleren zonder de achtervang van agenten in een auto.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigde later dat collega's zich zorgen maakten om het gedrag van de vrachtwagenchauffeur. Daarom werd het advies om de chauffeur alleen nog maar met een politieauto te controleren, en niet op de motor.