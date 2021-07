In deze vitrine staat meer dan vijftig jaar tattoogeschiedenis op Rotterdam-Katendrecht

"Ze staan rijen dik voor het museum. Het is net het Louvre", knipoogt Ralph Moelker, zoon van Tattoo Bob, tatoeëerder en museumhouder. Het Tattoo Museum staat volgens hem in een 'uit de kluiten gewassen CV-kast'. Enige ironie is Moelker niet vreemd. "Hier staan alle relikwieën van het vroegere Katendrecht. Zelf ben ik enthousiast erover, maar het interesseert niemand."

Vroeger was Tattoo Bob hét centrum van de tattooscène van Nederland én Europa! De tattooshop en de familie van Moelker zijn de laatste overgebleven van de eerste lichting tattoopioniers van Nederland. Over die geschiedenis is er sinds vijf jaar een museum in de tattooshop, die in 1968 werd geopend.

?Stukje huid

Eén van de meest bijzondere 'relikwieën' in het museum zit in een klein potje in sterk water met een rode deksel op: een stukje huid met een Chinees teken erop. "Ik maak altijd rare dingen en toevalligheden mee. Ooit vroeg het AD/Rotterdams Dagblad wat ik nog miste in het museum. 'Een stukje getatoeëerde huid', zei ik toen. Dat had ik op televisie gezien", vertelt Moelker.

Het stukje huid met tatoeage in een potje sterk water | Foto: Rijnmond

Een à twee jaar later staat er een gast aan de balie, maar niet naar aanleiding van het krantenartikel. "Hij vertelde dat ik ooit zijn been had getatoeëerd, maar dat was inmiddels geamputeerd. Dat stukje had hij eraf laten halen en in sterk water gezet", zegt Moelker, voor wie dit goed uitkwam. In ruil voor dit bijzondere potje zette hij gratis dezelfde tatoeage op het andere been van de klant. De tatoeage is nog helemaal in tact.

'Tepels zo groot als stroopwafels'

Tattoo Bob zette op allerlei plekken van het lichaam tattoos. "Mijn vader kan die borsten wel dromen. Iedereen moest vroeger, elke havenarbeider en zeeman, moest minstens een poppetje met dubbel D hebben", blikt Moelker terug. "Tepels zo groot als stukjes stroopwafel. Dat moest er gebeuren."

Ook de prostituees op Katendrecht lieten zich tatoeëren. "Die vrouwen van plezier kwamen bij mijn vader. Dan ging er een naampje erop, een dag later ging die er weer af. Een bloemetje ging er dan overheen. Dat was heel normaal. Ik denk dat er tegenwoordig veel oude vrouwen zijn die in Rotterdamse verzorgingshuizen zitten met tatoeages, waarop namen zijn doorgestreept en bloemetjes eroverheen zijn gezet."

Het Tattoo Museum op Rotterdam-Katendrecht | Foto: Rijnmond

Het Tattoo Museum is in de Delistraat 4-10 op Rotterdam-Katendrecht gratis te bezoeken.

