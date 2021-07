'De gil van een moeder, van wie haar kind vermoord is': groot verdriet hoorbaar op plek waar 15-jarige jongen werd doodgestoken

Het incident was donderdag rond 16:50 uur. Volgens de politie had de tiener meerdere steekwonden. Reanimatie mocht niet meer baten. De aanleiding voor de dodelijke steekpartij is niet duidelijk. Ook kan de politie voorlopig niks zeggen over mogelijke dader(s).

De politie heeft donderdag de hele avond onderzoek gedaan, onder meer met een speurhond en forensische experts. De volgende ochtend zijn de vlekken op het pad, die laten zien wat voor verschrikkelijks zich een dag eerder heeft afgespeeld, afgedekt met hoopjes gemaaid gras. In de berm zijn de eerste bossen bloemen neergelegd.

Bloemen op de plek van de steekpartij | Foto: Rijnmond

Nadat de politie donderdagavond tegen middernacht was vertrokken, hoorden meerdere buurtbewoners gegil en gehuil uit het park komen. "Er was een groot verdriet hoorbaar", laat een van hen weten aan verslaggever Suzanne Mulder. Ze is vooral geschrokken van het feit dat er zo'n jong iemand bij betrokken is. "Wat kan er gebeurd zijn?", vraagt ze zich af.

Ook een andere buurvrouw vertelt over het intense verdriet dat in de buurt te horen was. "Die moeder heeft zo staan gillen, dat is vreselijk om te horen. Ik heb zitten huilen op de rand van mijn bed: de gil van een moeder, wiens kind vermoord is..."

'Verschrikkelijk'

"Ik hoorde pas vannacht dat het om een jongen van 15 ging", zegt de buurman met zijn hond. "Dat er iets was gebeurd hoorde ik al veel eerder. Mijn zoons wilden namelijk het park in om de hond uit te laten, maar dat mocht niet. Dat was het eerste dat we wisten dat er iets aan de hand was."

Hij noemt de situatie verwarrend. "We weten natuurlijk niet wie, wat, waarom of hoe. Ik kan er ook niet meer over zeggen, maar zoiets verwacht je niet. Ik heb er met buren nog niet over gesproken, maar mijn vrouw ongetwijfeld wel. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."