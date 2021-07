Op pad met de boswachter in Chris Natuurlijk

Het is vakantie. Met Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, gaat Chris Natuurlijk op het Eiland van Dordrecht op zoek naar de rivierrombout. Het is een bijzondere libel die in deze tijd van het jaar als larve uit de rivier het strand op kruipt. Een kudde koeien kijkt toe, zachtjes kabbelt het water: is dit écht Nederland?

Rivierrombout | Foto: Thomas van der Es

Over de grens

Botanicus Melitta van Bracht, die we kennen van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam, neemt Chris Natuurlijk mee naar een mooie plek vlak buiten het zendgebied van Rijnmond. Het is de Spinozahof in Voorburg, een ecologische tuin met geneeskrachtige kruiden uit de tijd van Spinoza.

Spinozahof in Voorburg | Foto: Rijnmond

Zomerlezen met Hubert

Of je nu in de buurt blijft of het wat verder zoekt, speciaal voor de zomervakantie geeft Hubert van Belois, boekverkoper bij Donner in Rotterdam, mooie boekentips.

