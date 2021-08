40 jaar Baroeg: 'keihard en lekker alternatief, daar gaan we voor'

Baroeg aan de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen is het oudste nog bestaande poppodium van de stad. Veertig jaar geleden is het begonnen als jongerencentrum, nu is het in binnen- en buitenland bekend als plek voor alternatieve muziek.

“Meestal is het hard en donker, keihard en lekker alternatief, daar gaan we voor. Er is genoeg popmuziek in de wereld”, zegt Minderhoud die al bijna dertig jaar bij Baroeg betrokken is. Al die jaren heeft hij affiches, flyers, kleding en merchandise bewaard. Een paar jaar geleden komt hij met het idee voor een boek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.

Leo Minderhoud tijdens opbouw expositie | Foto: Rijnmond

Ook benadert hij Galerie en Erfgoedlab DIG IT UP in Rotterdam. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Directeur Simone da Silva: “Ik dacht meteen, dat gaan we doen. Mensen als Leo, daar doen we het voor. Zijn verzameling aan de stad tonen, zo’n belangrijk verhaal als dat van Baroeg, het kan niet beter.”

De expositie over Baroeg is de eerste op de nieuwe locatie van DIG IT UP. De galerie is onlangs verhuisd naar de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam. Het pand is bekend van kledingwinkel Black Widow, die onlangs is gesloten.

“Bezoekers van Baroeg kwamen bij Black Widow en andersom, dus de cirkel is rond met de expositie”, vindt Minderhoud. Op de expositie zijn naast spullen uit de verzameling van Minderhoud ook foto’s te zien van fotograaf en bezoeker van Baroeg André ten Brinke.

Bezoekers Baroeg | Foto: André ten Brinke

“Mensen weten niet wat er binnen gebeurt, met de expositie willen we naar buiten treden en laten zien wat we in veertig jaar hebben opgebouwd”, legt directeur Leon van Rijnsbergen van Baroeg uit. “Wij zijn anders dan de meeste poppodia omdat wij ons specialiseren in harde en alternatieve muziek, zoals metal, rock, punk, gothic, wave.”

Bezoekers van de concerten komen niet alleen uit Rotterdam, maar uit het hele land en soms ook uit het buitenland. Van Rijnsbergen: Dit is een unieke plek, zeker voor Rotterdam, maar eigenlijk kennen we in heel Nederland geen podium dat dezelfde specialisatie heeft.”

concert Baroeg | Foto: André ten Brinke

Het belangrijkste wat we willen laten zien, is de manier waarop het publiek de muziek beleeft. Ik denk dat met name de foto-expositie dat heel goed weergeeft”, zegt Van Rijnsbergen. “Baroeg is een uitgaanscentrum, we zijn op de wereld om mensen een leuke avond te bezorgen.”

In DIG IT UP is de afgelopen weken keihard gewerkt. “Een verhuizing en een nieuwe expositie in één maand, dat doe ik nooit meer. Maar het komt goed”, lacht Da Silva. Minderhoud stopt vrijwel al zijn vrije tijd in de tentoonstelling over Baroeg: “Ik doe het met veel plezier, ik vind het de investering dubbel en dwars waard.”

De expositie is tot en met 29 augustus te zien. Maar daarna is het nog niet klaar. Door middel van een oral history booth wordt tijdens de tentoonstelling de verzameling over Baroeg uitgebreid. “Mensen kunnen voor de camera vertellen wat Baroeg voor hen betekende, dat ze zichzelf op de foto’s terugzien of ze bij een concert zijn geweest”, legt Da Silva uit. “Dat voegen we toe aan ons online archief en uiteindelijk gaat het naar het Stadsarchief Rotterdam.”