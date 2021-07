Feyenoord trekt aanbieding Geertruida in

Feyenoord is de onderhandelingen gestaakt met het management van Lutsharel Geertruida. De rechtsback heeft een aflopend contract in de Kuip en wil niet ingaan op de aanbieding van Feyenoord. Momenteel is Geertruida geblesseerd en pas in oktober weer inzetbaar. Het ziet er naar uit dat Geertruida transfervrij Feyenoord gaat verlaten.