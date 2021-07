Podcast Feyenoord: 'Wedstrijd tegen Drita was gênant, maar kan spelers wel een boost geven'

"Het was enerzijds gênant om Feyenoord zo te zien worstelen tegen dit Drita. Aan de andere kant zijn dit wel een mooiste Europacup avondjes, met hoe de score verloopt," blikt Sinclair Bischop terug. "Ik zat als supporter ooit op de tribune in een wedstrijd tegen Tirana, die nipt werd gewonnen. Dat kon ook echt niet, maar toch ga je als supporter dan uit je bol."

Dennis van Eersel zag ook dat er vooral verdedigend veel mis ging. Maar of je hierdoor al de conclusie moet trekken dat het tegen Luzern en een eventuele play-off ronde ook zo slecht zal zijn, is de vraag. "Als je Feyenoord tegen de nummer 2 van Kosovo al zoveel moeite ziet hebben, dan vraag je jezelf wel af hoe ze in hemelsnaam ooit de groepsfase moeten halen. Maar het verwachtingspatroon zal tegen Luzern anders zijn en die ploeg zal ongetwijfeld ook anders spelen, wat Feyenoord ook weer meer ruimte geeft. Tegen Drita was het niet goed, maar viel er voor Feyenoord alleen maar iets te verliezen. Dat is een ander uitgangspunt."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl