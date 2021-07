15-jarige Rotterdammer meldt zich bij politie voor betrokkenheid bij doodsteken leeftijdsgenoot Beverwaard

De precieze rol van de jongen wordt onderzocht. Het is onduidelijk of de politie naar nog meer verdachten op zoek is. Op de zaak zijn twintig rechercheurs gezet.

De 15-jarige jongen kwam donderdagmiddag om het leven bij de steekpartij op de Goedenraadweg. Hij werd door hulpdiensten in de bosjes gevonden. Volgens de politie had de tiener meerdere steekwonden. Reanimatie mocht niet meer baten.

Enkele bossen bloemen en wat restanten politielint markeren de plek waar het donderdagmiddag helemaal mis ging in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Nadat de politie donderdagavond tegen middernacht was vertrokken, hoorden meerdere buurtbewoners gegil en gehuil uit het park komen. "Er was een groot verdriet hoorbaar", laat een van hen weten aan verslaggever Suzanne Mulder. Ze is vooral geschrokken van het feit dat er zo'n jong iemand bij omgekomen is. "Wat kan er gebeurd zijn?", vraagt ze zich af.

Ook een andere buurvrouw vertelt over het intense verdriet dat in de buurt te horen was. "Die moeder heeft zo staan gillen, dat is vreselijk om te horen. Ik heb zitten huilen op de rand van mijn bed: de gil van een moeder, wiens kind vermoord is...."