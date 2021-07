Everse over Feyenoord: 'We zijn niet heel veel sterker dan vorig jaar'

Hoe kan het toch dat Feyenoord donderdagavond een Europese blamage tegen FC Drita, de nummer twee van Kosovo, maar ternauwernood wist te voorkomen? Volgens oud-trainer Jan Everse is kwaliteit een belangrijke reden. "We zijn niet heel veel sterker dan vorig jaar", vertelt hij in FC Rijnmond.

"Je bent Steven Berghuis kwijt die iets met een actie kon beslissen", vervolgt Everse over Feyenoord. "Ik vind Alireza Jahanbakhsh een prima speler, maar hij moet zijn draai nog vinden. Guus Til is een versterking op het middenveld, maar verder is er niet veel verandering met vorig jaar. Het is nog steeds matig positiespel, met veel te veel handelingen. Dan speel je ook FC Drita niet uit elkaar."

Everse zag donderdagavond een kwetsbaar Feyenoord in de omschakeling. "Dick Advocaat kreeg de nodige kritiek maar die was heel slim. Hij zag dat je met dit elftal niet op de middenlijn kan verdedigen. Tegen Ajax of PSV had je er donderdag gewoon zes of zeven om je oren gekregen. Arne (Slot, red.) is best eigenwijs, ik ken hem goed en heb nog contact met hem. Maar hij moet niet vergeten: als je aanvallend voetbal wil spelen moet je eerst goed verdedigen."

2-1-7

In de dubbele confrontatie met FC Drita bleek Feyenoord ook moeilijk een inzakkende tegenstander te kunnen bespelen. Everse: "Je ziet dat de buitenspelers naar binnen gaan en de backs staan heel diep weg. Je speelt met twee man in het centrum met heel veel ruimtes daaromheen, waardoor er makkelijk gecounterd kan worden. Dan heb je twee middenvelders die ook heel vaak diep staan. Je speelt dus bijna 2-1-7. Hoe wil je dan samenspelen? Daar mankeert nog heel veel in. Er zijn geen vastigheden. Er is ook weinig creativiteit. Dan moet je terugvallen op vaste combinaties en sjablonen. Dat is herhalen, herhalen en herhalen. Dan kan je goed voetbal gaan spelen zonder dat je beschikt over heel veel creativiteit."

Volgens Harry van der Laan heeft Feyenoord aan de linkerkant, met de tandem Tyrell Malacia-Luis Sinisterra, veel mogelijkheden. "Maar het middenveld is niet goed op pijl en klopt niet. Orkun Kökcü heeft niet de juiste rol. Jens Toornstra speelt veel te verdedigend, zijn kracht ligt juist in het lopen en er in de zestien bijkomen. Ik zou nooit een middenveld opstellen met Til en Kökcü. Dan krijg je onherroepelijk problemen in de toekomst. Leroy Fer moet weer terug naar het middenveld als er straks een centrale verdediger bij is."

Kökcü

Everse is voorlopig niet te spreken over Kökcü. "Als jij nummer tien opeist moet je wel kwaliteiten hebben. Zo ver is hij nog lang niet, hij overschat zijn eigen kwaliteiten. Hij geeft zoveel ballen weg. Hij moet eens simpel leren spelen. Dat is het grote probleem bij Feyenoord: er is niemand die hem corrigeert. Dat zie ik aan de manier waarop hij speelt."

Van der Laan vult aan: "Er zit weinig verbetering in, ik mis bij hem concentratie en discipline. Je mag geen balverlies lijden op het middenveld, zo moet je een wedstrijd ingaan. Als je met die instelling op het veld staat ga je al stappen maken."

Kijk hieronder de hele uitzending van FC Rijnmond terug, waarin Jan Everse Feyenoord adviseert om VVV-spits Giorgos Giakoumakis naar De Kuip te halen.