FC Rijnmond blikt terug op Europese ontsnapping Feyenoord met Jan Everse

De Rotterdammers ontsnapten donderdagavond aan een blamage. Door drie doelpunten van Guus Til werd het Kosovaarse Drita in de tweede voorronde van de Conference League uiteindelijk met 3-2 verslagen. Of Til zich daarmee meteen tot publiekslieveling gekroond heeft? "Het is één wedstrijd he, laten we dat niet vergeten. We hebben er nog een aantal te gaan dus we moeten niet te euforisch doen, maar het is een goede start voor mij persoonlijk", vertelde hij donderdagavond nuchter.

Tekst gaat verder onder de video.

Trainer Arne Slot toonde zich na afloop vooral kritisch op de vele weggegeven kansen. "Het is natuurlijk wel heel matig dat je tegen een tegenstander als FC Drita zoveel kansen weggeeft, laat daar geen misverstand over bestaan", zei hij op de persconferentie.

Tekst gaat verder onder de video.

Verder gaat het in FC Rijnmond over Sparta en Excelsior, die zaterdag tegen elkaar oefenen in het Van Donge & De Roo Stadion.

FC Rijnmond begint vrijdag om 17:15 uur en is live te volgen via TV Rijnmond en een livestream op Rijnmond.nl en in de Rijnmond app.