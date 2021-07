Volg de derby tussen Excelsior en Sparta zaterdag live bij Rijnmond: 'Dat wordt vast een kijkcijferkanon in Rotterdam!'

Sparta beleeft een prima voorbereiding. Alleen vorige week tegen NAC werd verloren. "Met mij gaat het ook wel lekker", vertelt Vriends. "Ik voel mij fit en fris. Aan het eind van het seizoen was dat niet zo en kwam ik in het laatste halfuur van de wedstrijd wat te kort. Daar heb ik hard aan gewerkt en pluk ik nu de vruchten van."

Met een fitte Vriends hoopt Sparta vorig seizoen, waarin de play-offs om Europees voetbal werden bereikt, te evenaren of zelfs te overtreffen. "Voor een deel houden we vast aan dezelfde principes als vorig seizoen maar we moeten daar ook niet lui worden", vervolgt Vriends. "We moeten juist op zoek gaan naar iets extra's wat ons sterker kan maken. We hebben goed gepresteerd maar we zijn in veel wedstrijden ook teruggevallen op iets teveel behoudend spel, terwijl er in deze ploeg wel meer zit dan dat."

Fraser

De trainer van Sparta, Henk Fraser, tekent hoogstwaarschijnlijk binnenkort als assistent-trainer bij het Oranje van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, en krijgt dus een dubbelrol. Vriends: "Ik heb hem al gefeliciteerd in de wandelgang maar volgens mij is de kogel nog niet door de kerk. Ik vind het in elk geval een geweldige kans voor hem en hij gaat daar weer dingen meenemen naar hier en dat is alleen maar goed."

Tekst gaat verder onder het hele interview met Bart Vriends.

Excelsior

Voor Excelsior is het oefenduel met Sparta de laatste test voor volgend weekend de competitie begint, met een thuiswedstrijd tegen TOP Oss. Trainer Marinus Dijkhuizen vindt het nog lastig om verwachtingen over het eventueel halen van de play-offs uit te spreken en zet in ieder geval een streep onder vorig seizoen. "Vorig jaar was een heel vervelend seizoen voor iedereen. Maar de manier hoe er nu gewerkt wordt bevalt me uitstekend. De staf is versterkt, met nieuw elan. Jonge gasten die met de huidige ontwikkelingen in het voetbal bezig zijn. Dat maakt het voor mij prettig werken."

Een van de nieuwe stafleden van Dijkhuizen is Thomas Verhaar, vorig seizoen nog speler bij Excelsior. "Ik heb vorig jaar al heel snel tegen hem gezegd: ik wil dat je er volgend jaar bijkomt. Het is een slimme jongen en hij heeft een duidelijke mening. Ondanks dat hij niet veel speelde kon ik ook goed met hem. Hij is ook heel creatief, dat ben ik wat minder. Daarnaast is hij nog speler bij AFC, dus hij staat wat dichter bij de groep."

"Het is momenteel heel plezierig werken, zowel met de staf als met de trainersgroep", vervolgt Dijkhuizen. "Een heel jonge, frisse groep hebben we staan. Een heel andere groep ook natuurlijk. We zijn wel dun in aantallen, maar qua beleving, intensiteit en leergierigheid heb ik het heel erg naar mijn zin tot nu toe."

Vooral in de aanval heeft Excelsior, met nog een week tot de start van de competitie, een bijzonder dunne bezetting. Onder anderen Joël Zwarts en Elias Már Ómarsson lieten Rotterdam-Kralingen deze transferperiode achter zich. "Dat zijn de moeilijkste posities, aan de zijkanten hebben we nog weinig keuzes. Daar moet nog wel wat gebeuren ja."

Op het middenveld en achterin versterkte Excelsior zich al wél. Zo kwam de Franse aanvallende middenvelder Modeste Duku over uit de jeugdopleiding van Olympique Lyon. Dijkhuizen: "Een creatieve speler. We willen waarde ontwikkelen met jonge talentvolle spelers, in die categorie zit hij zeker. Hij kan vanaf 10 spelen maar ook vanaf de zijkanten. Hij brengt vooral kwaliteit en de rust aan de bal."

Achterin versterkte Excelsior zich met de ervaren Sven Nieuwpoort. "Ik ben blij dat Sven komt, hij heeft niet heel veel gespeeld bij Cambuur maar hij is fit en neemt ervaring vanuit de top van de eerste divisie mee", vertelt Dijkhuizen. "Hij weet wat er gevraagd wordt, is dynamisch aan de bal en kan rust geven. Daarnaast hebben we Redouan El Yaakoubi die ook al leiding pakt, dus in de as hebben we rust aan de bal en het hopelijk ook verdedigend goed voor elkaar."

Bekijk hieronder het hele interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen.

Excelsior-Sparta begint zaterdag om 14:30 uur in het Van Donge & De Roo Stadion. Ruud van Os is de commentator bij het oefenduel.