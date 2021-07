Rotterdamse skimboarder Adrien gaat wereldwijd viraal: 'Ik kon het niet geloven'

24 miljoen views op TikTok in twee dagen. Hoe bizar is dat?

‘‘Bizar. Ik had de video overdag gemaakt en ‘s avonds online geplaatst. Ik zag al snel honderden en op een gegeven moment zelf duizenden views. Toen ik ging slapen had ik iets meer dan vijfduizend views, maar toen ik de volgende dag wakker werd stond mijn telefoon vol met berichten van allerlei nieuwsorganisaties en bewonderaars. Ik kon het niet geloven.’’

Hoe komt het dat deze video zo hard gaat?

’’Dat vond ik zelf ook apart. Ik maak vaker skimboardvideo’s op verschillende plekken en in verschillende landen. Ik denk dat mensen zich verbaasde over de locatie van de video: een doodnormale Nederlandse singel. Heel veel mensen vonden het abnormaal en daardoor juist heel leuk. Ik ben heel blij dat de video zo hard is gegaan, maar het is zeker niet mijn beste werk. In deze video zaten geen bijzondere stunts.’’

Adrien 'surft' over de gekste obstakels heen. een | Foto: Adrien Raza

Wat is skimboarden precies?

"Skimboarden is surfen over een centimeter hoog laagje water heen. Alleen pak ik het sinds een paar jaar anders aan en ‘surf ik’ nu ook over obstakels en grotere plassen water heen. "

Jij bent niet zomaar een skimboarder, je bent viervoudig Europees kampioen. Hoe ben je hiermee begonnen?

‘’Toen ik veertien was ging ik op bezoek bij mijn neefje en hij had net een skimboard gekocht. Ik probeerde dit uit en was gelijk verkocht. Ik kocht al snel een eigen board en mocht na een tijdje al wedstrijden doen. Ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Ik surf op stranden, achter bootjes aan en sinds een paar jaar surf ik gewoon over obstakels in steden.’’

Surfen in grote steden over obstakels heen, hoe ben je hierop gekomen?

’’Een vriend van mijn stelde voor om te gaan skimboarden in de stad. Dit ‘gekke’ idee wilde ik wel een kans geven. We kwamen al snel uit bij een hotel waar een grote fontein voor stond. Ik skimboardde eroverheen en dat ging veel makkelijker dan ik dacht. Tien minuten later was de pret voorbij want we werden boos weggestuurd, maar het was het allemaal waard want vanaf dat moment wist ik dat ik verder wilde met het ‘nieuwe’ soort skimboarden. Ik had nooit verwacht dat je in de stad net zoveel plezier kunt hebben als op het strand.’’

Zijn er andere leuke plekken in Rotterdam die je zou willen bezoeken?

"Alle leuke plekken uit Rotterdam heb ik nu wel gezien en ik ben ook al door het hele land geweest. Ik heb al wel veel toffe locaties in San Francisco gezien waar ik graag heen zou willen, maar de Amerikaanse grenzen zijn nog dicht. Daarna lijkt een Europese tour mij ook wel tof.’’

Welke tips heb je voor mensen die na het zien van jouw video’s dit ook willen uitproberen?

‘‘Begin op het strand met een goedkoop board. Vallen op zand doet minder pijn dan als je valt in het water. Let wel op dat dit een strand is zonder stenen. Als je veel oefent moet het uiteindelijk wel lukken. Bij mij lukt ook niet altijd in één keer, maar je moet het blijven proberen.''