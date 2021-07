Deze regiosporters zie je zaterdag op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio zijn inmiddels alweer een week onderweg. Ook deze zaterdag komen er volop regiogenoten in actie, onder meer in het boksen, handbal en op de 100 meter horden.

Zo loopt Zoë Sedney van Rotterdam Atletiek om 03:45 uur vannacht de kwalificatie voor de 100 meter horden. Later op de dag, rond 14:30 uur in de middag, komen Anne van de Wiel, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela mogelijk in actie op de 4x400 meter mixed finale. Vrijdag kwalificeerde Nederland zich voor die finale, daarbij kwam alleen Angela in actie.

Boksen

Iets voor 06:30 uur in de ochtend komt bokser Nouchka Fontijn in actie in de klasse tot 75 kilogram. De Schiedamse won afgelopen dinsdag in drie ronden van de Poolse Elzbieta Wojcik en staat nu in de kwartfinale tegenover de Canadese Tammara Thibeault.

De overwinning van Fontijn moest afgelopen dinsdag van ver komen, vertelde ze zelf tegen de NOS. "De eerste ronde was voor haar en in een wedstrijd waarin je maar drie rondes hebt, moet je wat goedmaken daarna. Je moet daar een scenario voor hebben en eruit proberen te krabbelen. Dan moet je je batterijen uit je rugtas halen en je goed technisch, tactisch en mentaal voorbereiden. Dit is de Olympische Spelen dus ik weet dat ik twee dagen rust heb als ik win."

Handbal

Om 14:30 uur spelen de handbaldames, inclusief Kelly Dulfer uit Schiedam, een groepswedstrijd tegen Noorwegen. Door een overwinning op Angola in de nacht van woensdag op donderdag plaatste Nederland zich al voor de kwartfinales, die op 4 augustus gespeeld worden. "Ik heb Noorwegen zien spelen, dat zit ook aardig lekker in het toernooi", keek Dulfer al vooruit. "Ik denk dat we nu moeten focussen op Noorwegen en Montenegro en daarna volle focus op de kwartfinale."