Olympische Spelen: Fontijn al zeker van een plak, Sedney uitgeschakeld in eerste ronde

Nouchka Fontijn is na deze zaterdag verzekerd van een medaille op de Olympische Spelen van Tokyo. De boksster uit Schiedam versloeg in de kwartfinale Tammara Thibeault uit Canada in de klasse tot 75 kilogram. De jury wees na de wedstrijd Fontijn als winnares aan.

In de halve finale neemt Fontijn het op tegen Lauren Price uit Wales. Dat belooft in elk geval een pikante strijd te worden, want twee jaar geleden protesteerde de Britse na afloop van de WK-finale in de Russische plaats Oelan-Oede tegen deze zege Fontijn. Daardoor werd de Schiedamse gediskwalificeerd en moest Fontijn genoegen nemen met zilver.

De strijd tussen Fontijn en wereldkampioene Price staat gepland op vrijdag 6 augustus om 07:00 uur Nederlandse tijd. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro veroverde Fontijn de zilveren medaille.

Atletiek

Zoë Sedney heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de 100 meter horden. De atlete van Rotterdam Atletiek startte in baan 9 en finishte als zevende in een tijd van 13.03 seconden. Dit resultaat was te weinig om door te gaan naar de halve finale.

Later komt mogelijk nog een aantal leden van Rotterdam Atletiek aan de bak. Anne van de Wiel, Liemarvin Bonevacia en Ramsey Angela kunnen om 14:35 uur in actie komen op de 4x400 meter mixed finale. Vrijdag kwalificeerde Nederland zich voor die finale, daarbij deed alleen Angela mee.

Handbal

Om 14:30 uur spelen de handbaldames, inclusief Kelly Dulfer uit Schiedam, een groepswedstrijd tegen Noorwegen. Door een overwinning op Angola in de nacht van woensdag op donderdag plaatste Nederland zich al voor de kwartfinales, die op 4 augustus gespeeld worden. "Ik heb Noorwegen zien spelen, dat zit ook aardig lekker in het toernooi", keek Dulfer al vooruit. "Ik denk dat we nu moeten focussen op Noorwegen en Montenegro en daarna volle focus op de kwartfinale."