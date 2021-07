Strafrechtelijk onderzoek naar antisemitische muurschildering Berghuis

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) starten een strafrechtelijk onderzoek naar de antisemitische muurschildering van Berghuis die afgelopen weekend verscheen in de Rotterdam-Crooswijk. Daarop is hij te zien in concentratiekampkleding met de tekst 'Joden lopen altijd weg'.

Het onderzoek van de politie en het OM richten zich eerst op de vraag of er sprake is van een strafbare, discriminerende uitlating. Als het inderdaad om een strafbaar feit gaat, zal een onderzoek worden gestart naar wie verantwoordelijk is voor de muurschildering.

Op de tekening is Berghuis, die onlangs de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax, afgebeeld met een karikaturaal grote neus. Hij draagt een keppeltje, concentratiekampshirt en een gele Jodenster. De gemeente Rotterdam heeft de muurschildering zaterdagavond verwijderd.

Smakeloos

De officiële supportersvereniging van Feyenoord, SV De Feijenoorder, liet er in een verklaring geen misverstand over bestaan: de muurtekening van voormalig Feyenoordspeler Berghuis is smakeloos. "Als je moet uitleggen waarom dit smakeloos is, dan heeft het eigenlijk al geen zin meer", zei bestuursvoorzitter Remco Ravenhorst.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) stuurde een open brief naar de directie van Feyenoord met daarin de oproep om actie te ondernemen tegen antisemitisme onder de fans van de club. De Joodse belangenorganisatie omschreef de muurschildering als 'een nieuw dieptepunt in voetballand'.