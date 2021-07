Messengeweld houdt aan: slachtoffer Rick gaat voor de klas praten met jongeren over zijn ervaring

In december 2018 raakt Rick Resoort ernstig gewond bij een steekpartij in Rotterdam | Foto: MediaTV

Steekpartijen maken deze week een einde aan het leven van een 15-jarige jongen en een 27-man in Rotterdam. De 15-jarige Joshua is donderdagmiddag neergestoken in de Beverwaard. Hij overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Een paar dagen eerder, op vrijdagavond, wordt de 27-jarige Daniel doodgestoken aan de Jongkindstraat in het centrum.

De tragische gebeurtenissen brengen Rick Resoort terug in de tijd. De nu 25-jarige Ridderkerker is in december 2018 neergestoken bij het uitgaan in Rotterdam. Hij kan het navertellen. Bij Resoort is na de steekpartij ter plekke op straat een open hart operatie uitgevoerd.

Daarmee hebben de artsen zijn leven gered. Het gaat nu goed hem, zowel fysiek als ‘tussen de oren’. Maar het vele messengeweld de afgelopen tijd maakt hem boos. Resoort gaat komend schooljaar in samenwerking met Bureau Halt voorlichting geven op scholen. “Levens worden verpest, zowel van de slachtoffers als van de daders."

Vier vragen aan Rick Resoort

Wat doet het met je als je berichten leest zoals deze week over de dodelijke steekpartijen?

Ik denk meteen aan wat mij zelf is overkomen, het filmpje speelt weer af. Woede overheerst, ik ben er zelf goed uitgekomen, ook tussen m’n oren en ik kan het naast me neerleggen. Maar als ik er langer over nadenk, dan word ik wel boos. Het lijkt steeds meer gewoon te worden, je ziet het wekelijks voorbij komen. Het maakt in een paar seconden een leven kapot, het blijft je je hele leven achtervolgen. Ook als dader.

Waarom ga je voorlichting geven op scholen?

Halverwege het vorige schooljaar ben ik benaderd door Bureau Halt, ze zouden met een nieuwe campagne over wapengeweld komen. Ik sta ervoor open om te helpen. Er is een filmpje gemaakt dat wordt vertoond tijdens voorlichting op scholen. Daarna vroegen ze of ik een keer mee zou willen. Ik denk dat face-to-face iets kan toevoegen, ik wil actief meedoen en het gesprek aangaan met jongeren.

Welke boodschap heb je voor jongeren die met messen op zak rondlopen?

Ik wil ze vertellen hoe ik het heb ervaren. Bij mij is het gelukkig goed afgelopen. Ik ben van mening dat de tijd op school je vormt, dat is de periode met de meeste invloeden. Als ze wekelijks over steekpartijen horen, gaan ze denken dat het normaal is. Ik wil ze meegeven dat het niet hoort om met een mes op zak te lopen, dat het niet normaal is om het te gebruiken. De gevolgen wil ik kenbaar maken, niet alleen voor slachtoffer, maar ook voor de dader. Je leven is kapot voordat het begonnen is.

Ik ben nu 25, niet heel erg oud, ik weet wel hoe ik met jongeren kan praten dus ik kan het wel goed overbrengen. Ik kan ook wel boos worden, met de vuist op tafel slaan. Die boosheid wil ik ook laten zien, serieus laten zien hoe fout het kan gaan.

In het meest romantische scenario heeft niemand meer een mes op zak, maar ik weet dat dat nog niet gaat gebeuren. Het gaat om bewustzijn creëren, ik kan me voorstellen dat je als je 14,15 jaar oud bent je de negatieve kanten niet ziet, maar binnen een paar seconden kan het fout gaan. Ze moeten zich ervan bewust worden dat het niet normaal is om een mes te trekken, in het slechtste geval los je het met een paar klappen op.

Welke impact heeft de steekpartij op jou en je omgeving?

Ik ben twee dagen slapend gehouden in het ziekenhuis, dat is voor mijn ouders en vrienden een heel spannende tijd geweest. Ze wisten niet of en hoe ik eruit zou komen. M’n moeder had tranen in haar ogen toen ze het bericht zat te lezen van de jongen in de Beverwaard. Ik vind het wel lastig om mijn moeder zo te zien. Dat vind ik het moeilijkste aan wat er toen met mij gebeurd is. Dan denk je ook meteen aan de ouders van de slachtoffers nu.

Het was ook heftig voor mijn vrienden die erbij waren. Iedereen denkt er wel een paar keer per week aan en verwerkt het anders. Op een avond was iedereen bij mij in het ziekenhuis. Dat was de eerste keer dat we met z’n allen bij elkaar waren na de steekpartij. In het begin wist niemand zich een houding te geven, heel gek, je weet ook niet waar je het over moet hebben. Het heeft ons als vriendengroep sterker gemaakt. We zijn dankbaar dat we de dingen kunnen doen die we willen doen, dat hoeven we niet steeds uit te spreken maar dat weten we van elkaar. We zijn voor altijd vrienden.

De man die Resoort neer heeft gestoken is in oktober 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.