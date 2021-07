Oplichters maken valse sleutels en 'verhuren' woning via Facebook aan minstens zeven slachtoffers

Vier verdachten aangehouden in oplichtingszaak | Foto: Vier verdachten aangehouden in oplichtingszaak

De politie heeft een 31-jarige vrouw uit Rotterdam en drie mannen van 17, 21 en 24 jaar uit Dordrecht aangehouden die via Facebook woningen te huur aanboden van woningcorporaties. Zij kwamen via valse sleutels of door het vervangen van de sloten in de woningen en planden een bezichtiging in. In totaal kwamen er zeven aangiftes binnen bij de politie.