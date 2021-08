Levenslessen vanachter de toog door Tina van café Aan Zet: 'Het maakt niet uit waar je vandaan komt of dat je stinkt: als je maar gezellig bent'

In betere tijden kun je in café Aan Zet barvrouw Tina de Graaff vanaf een tafel ‘Liever te dik in de kist’ ten gehore zien brengen, tijdens een van de populaire karaokeavonden in het weekend. Doordeweeks is de ouderwetse bruine kroeg gewoon een rustig buurtcafé, waar de gevarieerde klandizie aan de bar of op het terras hangt en het bier vanaf de ochtenduren rijkelijk vloeit.

Als haar bardienst erop zit om vijf uur schuift Tina dan ook met een grote kop thee aan bij een tafel stamgasten op het terras op het hoekje van de Schiedamseweg in Delfshaven. “Tijdens de lockdown miste ik de mensen. Dan merk je dat je een barvrouw in hart en nieren bent.” Als ze langsloopt concludeert een man teleurgesteld dat ze niet meer aan het werk is. “Mijn collega kan wel even met je afrekenen, als je het niet erg vindt?” “Nou, eigenlijk wel.” Met een brede glimlach laat ze hem achter. Het is Tina ten voeten uit: charmant en onverbiddelijk.

De lange blondine begint haar horecacarrière in 1989 bij sexbioscoop Rex op de Middelandstraat. “Ik was 19 en ik kende de eigenaar een beetje. Hij had me al eerder gevraagd of ik niet voor hem wilde werken, hij vond me er geloof ik wel leuk uitzien met mijn blonde krullen.” In eerste instantie bedankt ze voor de eer. “Ik had er helemaal geen zin in, al dat gezeik met vieze, dronken mannen.”

Als hij het een tweede keer vraagt, besluit ze het toch te proberen. “Dan kom je erachter dat werkelijk iedereen naar zo’n bioscoop gaat: van 18 tot 100 jaar, mannen, vrouwen, transseksuelen. Mijn buurman uit Spangen kwam binnen terwijl zijn vrouw boodschappen deed. Hij vroeg de eerste keer: ‘Wat doe jij nou hier?’ ‘Nou’, zei ik: ‘Wat doe jij nou hier?’”

Ze blijft dertien jaar werken bij Rex en leert de kneepjes van het horecavak. “Ik begon op de eerste verdieping achter de bar, waar ik ook de aankondigingen deed voor de striptease en liveshows. Je had daar alles, inclusief harde porno.” Ze leert een belangrijke levensles: niet oordelen over mensen met verrassende seksuele voorkeuren. “Je had mannen die zich gewoon aftrokken bij een film, maar sommigen hadden een pop thuis die ze aankleden en er was een potloodventer die graag zijn jas opentrok.” Lachend: “Dan was ik net even een broodje kaas aan het eten en stond hij weer voor me. Na de vierde keer heb ik toch gevraagd of hij even kon opzouten.”

Na Rex werkt ze in hotels, restaurants en in de keuken. “Tot ik weer achter de bar belandde, dat is het leukste. Hier heb je echt contact met de mensen.” Memorabel is de ‘Eurokroeg’ op de Vierambachtstraat. “Dat was een hele leuke bar, waar alleen maar vrouwen werkten. Mannen komen toch vaak om bier te drinken en te praten en dat doen ze dan liever met vrouwen.” Als de Eurokroeg dicht moet, krijgt ze meteen een baan bij café Aan Zet aangeboden. “Ik was van plan even een paar weken te ontspannen, maar een weekend later stond ik hier alweer achter de bar. Dat is tien jaar geleden. De kracht van deze kroeg is dat het publiek gemêleerd is, het maakt niet uit waar je vandaan komt of dat je stinkt: als je maar gezellig bent.”

Voor de pandemie is in Aan Zet op drie dagen in de week karaoke, avonden waarop ook Tina af en toe de microfoon pakt om, staande op een tafel of stoel, ‘Liever te dik in de kist’ ten gehore te brengen. “Dan krijg ik heel de tent op zijn kop en voor je het weet loopt iedereen de polonaise. Daar hebben we geen carnaval voor nodig. Ik zong het voor het eerst met iemand mee en nadat hij niet meer kwam, heb ik het stokje overgenomen. Je ziet gewoon dat het werkt en dat mensen het helemaal leuk vinden.”

Met karaoke heeft het café een ander publiek. “Onze eigen stamgasten zijn vooral buurtbewoners, terwijl de mensen voor karaoke ook van ver komen. Die komen niet alleen om dronken te worden, maar echt om te zingen. Ik heb collega’s die liever niet willen werken tijdens karaoke, maar ik vind het juist wel humor.”

Haar taak als barvrouw is veelzijdig zegt ze: “Ik ben portier, kleuterjuf, telefoniste, psycholoog en sekstherapeut. Stamgasten leggen regelmatig hun hele hebben en houwen op de bar, zeker als ze een borrel op hebben. Dan zegt zo’n jongen: ‘Ze kwam spuitend klaar, wat heb ik verkeerd gedaan?’ ‘Nee hoor’, zeg ik dan, ‘dan heb je het juist heel goed gedaan’.

Of ze ooit heeft overwogen iets anders te doen? “Tien jaar geleden had ik bedacht dat ik psychologie wilde studeren. Maar ik zag mezelf dat boek al twintig keer in de hoek smijten. Dus ik blijf gewoon barpsycholoog. Natuurlijk ben ik weleens horeca-moe, maar dat heb je met elke baan wel toch?”

Ze heeft een hele ‘trukendoos’ om het werk leuk te houden. “Soms zie je al dat iemand binnenkomt met een zeikverhaal en dan is de kunst: niet vragen hoe het gaat en kijken of je hem aan een andere klant kan koppelen.” Gedoe is er ook genoeg, maar vrouwen zijn volgens Tina goed in de-escaleren. “Soms komt iemand stomdronken binnen om ruzie te zoeken. Maar misschien is zijn moeder wel heel erg ziek? Ik neem ze vaak even mee naar buiten, toon begrip en zeg dat ze morgen weer welkom zijn. Daar ben ik altijd goed mee weggekomen. Je merkt ook dat iemand verstijft zodra een man zich ermee bemoeit. Dat werkt averechts.”

Het kan ook heel anders lopen: zo besluit ze op een dag een verdrietige man aan de bar te adopteren. “Hij vertelde dat zijn vrouw en kind waren omgekomen, een hartverscheurend verhaal. Toen zei ik: ‘Jij hebt geen kind, ik heb geen vader, zullen we elkaar adopteren?’” Ze geven elkaar cadeautjes met verjaardagen en kerst en gaan zelfs samen naar Parijs. “Hij corrigeerde altijd mijn Rotterdams. Het was een hele lieve, rustige, intellectuele man die zich weleens irriteerde aan de simpele zielen in het café. Maar ja, we kunnen niet allemaal de hogeschool hebben gedaan.”

Sommige mensen vonden hem stinken, zeg ze. “Maar hij had geen vrouw thuis die hem daarop aansprak. Mijn moeder zei altijd: reken mensen niet af op hun uiterlijk, maar op hun gedrag. Haar tweede man was donker en mensen in de buurt zeiden dan als ze mij en mijn broertjes en zusjes zagen: ‘Dat is dat wijf die met die zwarte is’. Van haar heb ik geleerd om niet over mensen te oordelen.”

Tijdens de lockdown schildert ze al haar bijzettafels, is ze veel bij haar zoon en vier kleinkinderen én zorgt ze voor haar zieke adoptievader. “Drie maanden geleden overleed hij. Toen besefte ik dat hij meer vader voor me was dan de man die met mijn moeder was.” Binnenkort wordt in Aan Zet een borrel georganiseerd om hem te herdenken.

Ze is blij dat de horeca weer vol mag draaien. “Thuiszitten en stilzitten is niks voor een barvrouw. Ik houd van lekker werken, slap ouwehoeren en gek doen. Onze gasten willen ook weer lekker tegen de barvrouw aanleunen, hun verhaal kwijt kunnen en dronken worden met zijn allen.”