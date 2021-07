Deportatie Joodse Rotterdammers via Loods 24 herdacht bij de Muur en Joods Kindermonument

De Muur is een gedeelte van de muur die rondom het terrein stond waarbinnen Loods 24 zich bevond. Vanuit Loods 24 zijn op 30 juli 1942 de deportaties begonnen van Rotterdamse Joden naar Westerbork. Tot 10 april 1943 werd Loods 24 gebruikt als verzamelpunt en werden in totaal 6.790 mensen gedeporteerd.

'Moeten blijven herdenken'

Tijdens de herdenking benadrukte burgemeester Ahmed Aboutaleb hoe belangrijk het is stil te staan bij wat er is gebeurd. In zijn speech illustreerde hij aan de hand van een de nabestaanden, Deborah Kalkoene, waarom. "Zij stuurde mij afgelopen dinsdag nog een bericht. Deborah is de kleindochter van Hartog Kalkoene en Hendrina Kalkoene Swaab."

"Hartog en Hendrina overleefden Auschwitz als twee van de weinigen, maar veel familie van Hartog Kalkoene is hier bij Loods 24 op transport gezet naar Westerbork. Op het Joods Kindermonument staan de namen van de jongste vermeld. Hartog verloor maar liefst meer dan honderd familieleden."

Deborah Kalkoene is zelf ook aanwezig bij de jaarlijkse herdenking. "Ik ben er elk jaar bij om het herdenken van mijn opa in ere te houden, samen met mijn ouders en tante. Dat is het minste wat wij kunnen doen: hier staan en herdenken. Het is nu aan mij en de nieuwe generatie om dat wat mijn opa heeft gedaan en nagelaten te herdenken. We moeten dat blijven doen."

Antisemitisme

Ook wordt stilgestaan bij de antisemitische muurschildering van voormalig Feyenoordspeler Steven Berghuis. Kalkoene: "Ik heb daar met afschuw naar gekeken en werd er misselijk van. Ik snap niet hoe je brein werkt om zoiets te kunnen doen."

Ook Aboutaleb keurt het incident af. "Ik las dat een van de bestuursleden van supportersvereniging zei dat dit kunst was. Nou, dan heb je het begrip kunst niet goed begrepen. Dit is het moedwillig beledigen van een groep mensen, in onze stad, land en op de wereld."