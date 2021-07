Rotterdammer (40) aangehouden voor schietpartij na ruzie

Volgens getuigen hadden de mannen kort voor het schietincident ruzie voor het café. Terwijl ze met elkaar worstelden ging een wapen af. Toen de politie arriveerde, waren beide mannen spoorloos. Het slachtoffer meldde zich later op de avond bij de politie en kon ook vertellen waar het gebruikte vuurwapen lag. Dat wapen is in beslag genomen.

De politie is een onderzoek gestart naar de verdachte en kon hem een dag later aanhouden. Wel worden getuigen die iets gezien of gehoord hebben nog altijd gevraagd om zich te melden via 0900-0884.