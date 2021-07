Feyenoord sprak met sc Heerenveen over Joey Veerman

Joey Veerman namens sc Heerenveen in actie tegen Feyenoord in het seizoen 2020/2021 | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Deze week hebben Feyenoord en sc Heerenveen met elkaar om tafel gezeten over Joey Veerman. De Rotterdammers hebben belangstelling in de middenvelder van de Friezen. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, bevestigt wel aan Rijnmond dat een bod op de Volendammer niet aan de orde is.

"Veerman is een interessante speler voor ons", laat Arnesen weten. "Maar we zitten momenteel financieel beperkt in onze mogelijkheden. Het wordt een moeilijk verhaal." De technisch directeur van Feyenoord heeft echter de deur voor een transfer van Veerman niet definitief dicht gegooid. Hij sluit niet uit dat de Rotterdammers zich later nog melden bij sc Heerenveen.

Ferry de Haan, technisch manager van de Friezen, meldt dat er op dit moment geen contact is met Feyenoord. "Er is ook geen bod van Feyenoord bij sc Heerenveen binnen gekomen", zegt De Haan.

Veerman staat tot en met de zomer van 2024 onder contract bij sc Heerenveen. De 22-jarige defensieve middenvelder brak door bij FC Volendam en verkaste in het seizoen 2019/2020 naar Friesland. In het afgelopen seizoen kwam Veerman 31 keer in actie. Namens sc Heerenveen scoorde hij zeven doelpunten en gaf Veerman ook nog eens tien assists.