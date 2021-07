Volg de Rotterdamse derby Excelsior-Sparta live bij Rijnmond

Excelsior en Sparta nemen het zaterdag tegen elkaar op in een Rotterdamse derby. Beide teams zitten nog in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar een overwinning op 'de buurman' zal in Spangen én Kralingen lekker smaken. Rijnmond Sport zendt Excelsior-Sparta live uit.

Omdat de derby tussen Excelsior en Sparta achter gesloten deuren afgewerkt moet worden, zendt Rijnmond Sport de wedstrijd live uit op de website, in de app en op het YouTube-kanaal van Rijnmond. De wedstrijd begint om 14:30 uur en wordt gespeeld in het Van Donge & De Roo Stadion. Ruud van Os is de commentator van dit oefenduel.

Kijk hieronder om 14:30 uur naar de livestream van Excelsior-Sparta:

De eredivisie start voor Sparta over twee weken met een uitduel bij FC Utrecht. Excelsior mag volgende week al aan de bak in een thuiswedstrijd tegen TOP Oss.

Afgelopen vrijdag spraken we uitgebreid met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen en Sparta-verdediger Bart Vriends over de derby en de voorbereiding van beide teams. De interviews zijn in het onderstaande bericht te zien.

Excelsior - Sparta (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Excelsior: n.n.b.

Opstelling Sparta: n.n.b.