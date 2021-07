Oogziekenhuis kampt met tekort aan belangrijk medicijn Visudyne: "Het is een uitermate zorgwekkende situatie"

Ziekenhuizen wereldwijd kampen met een groot tekort aan het oogmedicijn Visudyne door problemen bij de Amerikaanse producent. Dat medicijn wordt gebruikt om mensen te behandelen met een zeldzame aandoening aan het gezichtsvermogen. Ook het Oogziekenhuis in Rotterdam is door de voorraad heen en maakt zich zorgen. "Er is geen alternatief."

Het tekort zorgt voor veel onzekerheid bij zowel patiënten als behandelaars. Visudyne wordt gebruikt bij de behandeling van de aandoening Serosa, waarbij vocht zich ophoopt onder het netvlies, met name in de macula (gele vlek). Als patiënten het middel niet krijgen kan hun gezichtsvermogen verder achteruit gaan of zelfs helemaal verdwijnen. "Wij vinden dit een uitermate zorgwekkende situatie", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Het kleine beetje Visudyne dat nog resteert in de Nederlandse ziekenhuizen wordt nu via een landelijke commissie verdeeld. Die commissie is onderdeel van Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG). Een arts van het Oogziekenhuis zit ook in de commissie.

Voordat patiënten een aanvraag kunnen doen, moeten ze eerst met hun dokter kijken of ze in aanmerking komen voor het medicijn. De commissie bepaalt per aanvraag of een patiënt voldoet aan een reeks strenge criteria. Als dat zo is, krijgt de patiënt het medicijn toegewezen. "Het hangt af van de prioritering van de klachten", vertelt de woordvoerder.

Alternatieven voor Visudyne bestaan niet, en er is maar één producent. Daardoor wacht de hele wereld nu met smart op het middel, dat hoogstwaarschijnlijk pas in februari 2022 weer beschikbaar zal zijn. "Wij hebben ook geen voorraad meer", zegt de woordvoerder.

Schade kan niet altijd hersteld worden

Hoewel er ruim 100.000 mensen in Nederland aandoeningen aan het netvlies hebben, is Visudyne alleen bedoeld voor mensen met Seros. Op jaarbasis zijn er in Nederland ongeveer 700 patiënten die Visudyne toegediend krijgen.

Hoeveel patiënten met Serosa in het Oogziekenhuis liggen is niet bekend. Ook hebben de patiënten van het Oogziekenhuis niet per definitie een streepje voor bij de verdeling van het medicijn. "Onze patiënten zijn gelijk aan de patiënten in de andere ziekenhuizen. Het hangt van het ziektebeeld af of iemand Visudyne toegediend krijgt."

Patiënten die het medicijn niet weten te bemachtigen, kunnen op dit moment niet anders dan wachten op een nieuwe voorraad, en dat zorgt voor de nodige problemen, zeker wanneer de problemen aan hun ogen zich verder ontwikkelen.

"De schade kan soms hersteld worden, maar dat is lang niet altijd het geval", zegt de woordvoerder van het Oogziekenhuis. "Dat is natuurlijk waar wij als Oogziekenhuis zorgen over hebben, maar we hebben geen invloed op productieproblemen bij die fabrikant."