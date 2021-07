Deze regiosporters zie je zondag op de Olympische Spelen

De nachtbrekers kunnen bijvoorbeeld genieten van atletiek. Zo verschijnt Liemarvin Bonevacia van Rotterdam Atletiek om 04:25 uur aan de start in de eerste ronde van de 400 meter. Ook gaan we Irene van der Reijken in actie zien. De 27-jarige atlete uit Rotterdam, die eveneens bij Rotterdam Atletiek zit, doet om 02:55 uur Nederlandse tijd mee aan de eerste ronde van de 3000 meter Steeplechase.

Hockey en waterpolo

Wanneer de regionale atleten hun heats hebben afgewerkt, kunnen de vroege vogels meteen door naar een kraker bij de hockeyheren. Nederland neemt het in de kwartfinale op tegen Australië: een taaie tegenstander voor de Rotterdamse hockeyers Seve van Ass, Pirmin Blaak, Thijs van Dam en Jeroen Hertzberger.

Door een stroeve groepsfase eindigde de Nederlandse hockeymannen als vierde in Groep B, waardoor het team van bondscoach Max Caldas nu moet hockeyen tegen de poulewinnaar uit Groep A: Australië dus. De winnaar van het duel Australië-Nederland speelt tegen Duitsland of Argentinië.

Voor de Nederlandse waterpolodames hoef je niet per se vroeg uit bed. Om 08:30 uur staat het team van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga tegenover Canada in Groep A. Het is de laatste groepswedstrijd voor de regionale waterpolosters Maud Megens, Brigitte Sleeking en Debby Willemsz. Nederland is al zeker van een plaats in de kwartfinale.